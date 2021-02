Se il tempo non basta e le giornate sono frenetiche ecco cosa bisogna fare

Specialmente quando gli impegni giornalieri sono moltissimi, il tempo sembra non bastare. Le tante faccende da sbrigare richiedono costanza e sacrificio. La Redazione di ProiezionidiBorsa intende dare ai Lettori alcuni consigli per risparmiare tempo e guadagnare un’occasione in più per riuscire a far tutto. Se il tempo non basta e le giornate sono frenetiche ecco cosa fare.

Monitorare il tempo trascorso in rete

Uno dei passatempi dietro al quale è frequente trascorrere ore e ore del proprio tempo è la navigazione in rete. Il tempo trascorso allo smartphone o quello passato davanti al PC scorre velocemente e talvolta impedisce di onorare tutti gli impegni assunti.

Un primo consiglio è quello di monitorare il tempo trascorso al cellulare. Ogni modello di smartphone presenta, nelle impostazioni, un resoconto del tempo trascorso davanti allo schermo e della suddivisione di esso tra le varie applicazioni. Un utilizzo consapevole dello smartphone consiste anche nell’appurare la qualità del tempo impiegato.

Scongiurare un utilizzo eccessivo dello smartphone

Consigliamo di stabilire obiettivi che aiutino a diminuire man mano l’utilizzo dello smartphone. Dedicare mezz’ora ai social è più che sufficiente. Risparmiare anche una sola ora della propria giornata, può fare la differenza. Ripetendo questo comportamento per qualche settimana, è possibile acquisire questa importante abitudine e guadagnare molto tempo.

A piccoli passi

Riuscire a fare tante cose contemporaneamente richiede tantissimi sforzi e peggiora il rendimento. Sembra incredibile, ma il miglior modo di guadagnare tempo è dedicare la propria attenzione a una sola attività per volta. Una volta conclusa questa, è possibile procedere con tutte le altre, a piccole tappe.

Appuntare gli impegni

Se il tempo non basta e le giornate sono frenetiche ecco cosa fare: appuntare gli impegni. Si tratta di un’attività dall’importanza spesso sottovalutata, ma appuntare impegni e le cose da fare è fondamentale per risparmiare tempo.

Fissare 5 o 6 obiettivi da realizzare nella giornata aiuta a ottimizzare l’impiego del tempo. Consigliamo di creare una lista di cose da fare, anche sul proprio smartphone, per poterla portare sempre con sé.

Il cronometro

Uno dei migliori modi per risparmiare tempo e impiegare quanto guadagnato per fare tante altre cose è cronometrare ogni attività. Uno smartwatch, il cellulare o un semplice orologio digitale aiutano a fissare precise tempistiche entro le quali concludere l’attività desiderata.

Un esempio? Fissare 2 ore di cronometro per lo studio, aiuta a imparare in meno tempo e a sfruttare il tempo proficuamente.

Se il tempo non basta e le giornate sono frenetiche ecco cosa fare per migliorare la qualità del proprio tempo.