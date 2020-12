Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il momento dedicato alla cucina dovrebbe essere uno spazio di relax e tranquillità. La scelta degli ingredienti, la preparazione, l’assaggio, ogni passaggio vuole equilibrio e calma.

Tuttavia, non sempre la preparazione delle ricette procede come previsto. Ci sono occasioni in cui un pizzico di sale in più o una spezia sbagliata stravolge il sapore. Questo può verificarsi per esempio nella preparazione di sughi e salse. Se il sale è poco si può sempre aggiungerlo, ma se è troppo, in questo articolo offriremo qualche rimedio valido per riparare.

Se il sugo è troppo salato ecco come rimediare in poche mosse.

Rimediare al troppo sale

Il sale è un ingrediente importantissimo in cucina. Anche nelle preparazioni dolci, un pizzico di sale riesce a esaltare il sapore di ciascun ingrediente.

Di sale esistono diverse varietà: tra i più costosi il sale blu di persia, il sale rosa dell’Himalaya o quello grigio di Bretagna. Si continua con vari tipi di sale affumicato, quelli aromatizzati eccetera.

Una delle differenze più importanti tra le varietà di sale è la provenienza. Un sale di origine marina avrà delle proprietà diverse rispetto a quello delle cave di montagna. Il sale marino, ricavato dalle saline, ha un sapore delicato e ne basta una quantità minore rispetto a quello montano. Inoltre si può trovare integrale, cioè che non ha subito alcuno sbiancamento.

Qualsiasi sale si usi, nell’impiegarlo è necessario fare attenzione alle quantità usate. Esagerare può rovinare la pietanza, d’altra parte non metterne non estrapolerà i sapori.

Se il sugo è troppo salato ecco come rimediare in poche mosse

Per “sugo” si intende un condimento semi liquido che può arricchire una pasta, secondi a base di carne, pesce ma anche verdure e legumi. La preparazione di un sugo al pomodoro non comporta particolari difficoltà o passaggi strani. Eppure si può incappare sempre nell’errore di salarlo eccessivamente.

Quando il sugo viene troppo salato, la prima cosa cui si pensa è che l’errore sia irreparabile. La verità è che con qualche trucco, il sugo potrà essere aggiustato.

Come primo rimedio per contrastare la salinità del sugo, abbiamo lo zucchero. Questo ingrediente è spesso usato indipendentemente dal troppo o poco sale per addolcire le preparazioni di salse e condimenti. Anche in questo caso non bisogna esagerare con le quantità.

Il secondo rimedio è la patata. Sbucciata, lavata e aggiunta al condimento, assorbe il sale in eccesso e lo trattiene.

Infine, se l’errore di aver salato troppo è stato commesso sin dal principio, si potrà allungare il sugo aggiungendo acqua o altra salsa (la componente liquida). Se il sugo ha cotto solo pochi minuti, questo basterà per correggere la salinità. Se il sugo è troppo salato ecco come rimediare in poche mosse: mettere troppo sale non scatenerà più il panico.