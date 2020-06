Il tentativo di rimbalzo di venerdì ci aveva dato tranquillità e fatto riflettere e ragionare su un possibile inizio di una nuova gamba rialzista. Ora se il rialzo dei mercati verrà confermato si inizierà a salire in modo verticale e ogni ritracciamento diventerà occasione di acquisto.

Andiamo ad analizzare la nostra mappa previsionale per l’anno in corso.

In sostanza i segnali ribassisti che sono stati registrati nei giorni scorsi non sono stati ancora annullati dal rimbalzo di venerdì. A che punto ci troviamo?

Oggi dobbiamo avere un’ulteriore conferma e assistere alle seguenti chiusure giornaliere superiori ai seguenti livelli:

Dax Future

12.101

Eurostoxx Future

3.180

Ftse Mib Future

19.255

S&P 500

3.080

Vediamo invece come è messo lo scenario in corso e la tendenza annuale.

Le medie storiche ponderate sui dati delle quotazioni dal 1898 ci restituiscono questo scenario:

in rosso la previsione ed in blu le quotazioni in corso sul time frame settimanale.

Siamo alla settimana n.25 dell’anno e i minimi annuali ed il peggio dovrebbe essere già stato lasciato alle spalle.

Siano giunti però in un momento davvero decisivo. Il 22 giugno scadrà un importante setup e il rialzo iniziato dal 16/23 marzo dovrà confermarsi come nuovo swing di medio lungo termine.

Quali saranno i livelli che in chiusura di questo mese confermeranno che il peggio per l’anno in corso è stato realmente archiviato?

Chiusure mensili superiori ai seguenti livelli:

Dax Future

12.243

Eurostoxx Future

3.397

Ftse Mib Future

22.090

S&P 500

3.137

Se il rialzo dei mercati verrà confermato si inizierà a salire in modo verticale

Cosa dobbiamo monitorare invece? A questo punto di volta in volta andrà rilevata o meno la tenuta dei supporti settimanali.

Per la settimana in corso nuovi ribassi di breve e medio termine solo con chiusure settimanali inferiori ai seguenti livelli:

Dax Future

11.757

Eurostoxx Future

3.083

Ftse Mib Future

18.440

S&P 500

2.984

Non ci resta che attendere ed osservare con attenzione i movimenti che si formeranno nei prossimi giorni.