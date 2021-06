La stagione estiva porta con sé anche le fastidiosissime zanzare. Soprattutto nelle regioni calde sono un problema che affligge quasi tutti. È pressoché impossibile, infatti, non essere punti da una zanzara almeno una volta durante l’estate.

Fortunatamente si può correre ai ripari. In commercio esistono tantissimi repellenti antizanzara che non uccidono le zanzare stesse ma le allontanano facendo sì che non ci pungano più. Molto spesso però quando si acquista un repellente antizanzara si nota che questo non funziona su di noi. Che fare allora? Non molti sanno che esistono tanti tipi di repellenti antizanzara, ognuno con una dose e un principio attivo specifico. Quindi se il repellente antizanzara non funziona probabilmente stiamo scegliendo quello sbagliato per noi. In questo articolo scopriremo i vari tipi di repellenti antizanzara e capiremo qual è il più adatto alla nostra pelle e alle nostre esigenze.

Ogni repellente contiene una certa dose di principio attivo. I principi attivi sono quelle sostanze che rendono efficace il repellente antizanzara, e ce ne sono di diversi tipi. Ricordiamo sempre che tutti i repellenti sono presidi medici chirurgici, dunque da utilizzare con giudizio ed è bene consultare un medico prima di utilizzarne uno. Ogni principio attivo ha un’efficacia specifica, per questo alcuni repellenti funzionano su di noi e altri no. Vediamo i principi attivi più comuni:

Deet: è un principio attivo tra i più efficaci presenti in commercio. È efficace già a bassissime concentrazioni (7,5%) e protegge per circa 6 ore. Se lo troviamo in alte concentrazioni (25-30%) è consigliato solo per chi va in vacanza in zone tropicali o paesi a rischio;

Icardina: è un principio attivo efficace dal 10%. Se concentrato al 20% è in grado di proteggere fino a 6 ore. La icardina è il principio attivo contenuto nella maggior parte dei repellenti che si trovano in commercio.

Dunque è bene verificare sempre la concentrazione di principio attivo presente nel repellente che decidiamo di acquistare. Se quella dose o quel principio attivo non funzionano sarà necessario cambiarli e trovare dose e principio attivo adatto a noi.