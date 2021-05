L’iPad è decisamente entrato con successo anche nelle case degli italiani. E, ne stiamo avendo testimonianza in questi mesi in cui i nostri figli lo stanno portando anche a scuola. Sono, infatti sempre più gli istituti che consentono ai nostri ragazzi di interagire in classe grazie a questo accessorio altamente tecnologico. Ma se il nostro iPad si scarica troppo velocemente non diamoci per vinti ma facciamo attenzione a questi motivi e cerchiamo di risolverli. Come spesso accade, più le macchine sono perfette e alle volte più è semplice il motivo per il quale vanno in crisi. Vediamone qualcuno assieme ai nostri Esperti della Redazione.

L’aggiornamento è una delle cause principali

Per chi non conosce ancora bene questo eccezionale strumento dalle alte prestazioni, gli aggiornamenti sono una delle cause principali per cui la batteria si scarica velocemente. Attenzione, però, che il nostro apparecchio dovrebbe via via migliorare la durata della batteria una volta che il sistema è diventato operativo. E, a questo riguardo, può sembrare strano soprattutto a chi è profano dell’ambiente, ma scaricare continuamente gli aggiornamenti, permette proprio di allungare i tempi di utilizzo. Proprio, perché negli aggiornamenti sono spesso previste le correzioni relative alla batteria.

Attenzione agli aggiornamenti non ottimizzati

Se il nostro iPad si scarica troppo velocemente non diamoci per vinti ma facciamo attenzione a questi motivi e cerchiamo di risolverli, ricordandoci dell’ottimizzazione degli aggiornamenti. Sì, perché gli aggiornamenti non ottimizzati, e quindi lasciati in stand by, possono causare un repentino esaurimento della carica della batteria. Ciò accade soprattutto tra un aggiornamento e l’altro, quando gli stessi sviluppatori si accorgono di dover lanciare degli aggiornamenti per sostituire gli aggiornamenti. Sembra un gioco di parole, ma è così. Ricordiamoci quindi sempre di liberare le icone di avviso di aggiornamento, eseguendo almeno tutti quelli che ci servono.

Due ultimi consigli

Infine, due ultimi consigli che possono sembrare scontati ma riguardano due azioni che divorano letteralmente il livello della batteria:

abbassiamo il livello di luminosità dello schermo, che i nostri bambini tendono ad alzare sempre;

facciamo attenzione alle app del meteo che richiedano la localizzazione, perché sono vere e proprie fabbriche di consumo della nostra batteria.

Approfondimento

La straordinaria applicazione per telefoni smartphone in grado di riconoscere se il cibo che stiamo per mangiare nasconde dei batteri