I nostri gatti sono una gioia per chi ha la fortuna di averne uno in casa. Ci fanno star bene, ci danno allegria, sanno rendere le nostre giornate più speciali. Non solo i giovani, ma anche gli anziani trovano, in loro, una grande compagnia che li fa star bene.

Del resto, una delle loro caratteristiche è quella di essere degli animali, il più delle volte, indipendenti. Certo, richiedono una cura da parte nostra, ma, ad esempio, a differenza del cane, non dobbiamo portarli fuori per i loro bisogni. Si arrangiano da soli e, anzi, molte volte preferiscono essere lasciati in pace, senza invadere i loro spazi. Magari, se crediamo nell’oroscopo, li abbiamo scelti in base alle caratteristiche del loro segno zodiacale.

Il fatto che siano animali indipendenti non deve farci abbassare la guardia con loro

Possiamo anche uscire di casa e tornare dopo una giornata lavorativa senza colpo ferire. Loro si sanno organizzare. Basta lasciare qualche giocattolo o distrazione per non annoiarli del tutto. Eppure, non dobbiamo pensare che i gatti, pur avendo le proverbiali sette vite, stiano sempre bene. Ad esempio, come vedremo, se il nostro gatto smette improvvisamente di fare questa specifica cosa, non è per pigrizia.

Il fatto che non richiedano tante cure non significa, infatti, che noi si debba trascurare certi segnali che ci mandano. Magari, presi come siamo da noi stessi, non ci facciamo caso più di tanto. Come abbiamo visto su ProiezionidiBorsa, però, faremmo bene a fare attenzione, ad esempio, quando ci mordono i capelli.

O, anche il fatto che si lecchi continuamente la coda, non è solo una questione di igiene da parte sua, ma un campanello d’allarme per noi. Insomma, anche questi animali domestici intelligenti sanno mostrarci quando stanno vivendo un particolare disagio.

Se il nostro gatto smette improvvisamente di fare questa cosa dovremmo preoccuparci perché la causa potrebbe essere questa

Una delle caratteristiche principali dei gatti è quella di fare le fusa. Non tutti, a dire la verità. Ci sono mici che, durante la loro vita, non le faranno mai ed altri che, invece, le usano per mostrare la loro felicità.

Ci sono ricerche che, addirittura, indicherebbero nelle loro fusa un metodo contro lo stress per gli umani. In pratica, ci rilassiamo con le loro fusa. In genere, è lo strumento che il gatto usa per comunicare il suo stato d’animo. Mamma gatta, ad esempio, le usa per guidare i gattini, ciechi alla nascita, verso di lei per allattarli. E il gattino le associa a un senso di benessere e tranquillità che userà anche da adulto.

Ecco che, probabilmente, chi non le fa è perché e stato allattato artificialmente o è stato staccato presto dalla mamma. Se, invece, il nostro era solito farle e smette improvvisamente, vuol dire che sta vivendo un disagio. Magari, causato da noi.

Rumori forti, sconosciuti in casa, spostargli la ciotola del cibo, bambini che vengono a trovarci possono sconvolgerlo. Così come farlo sentire abbandonato e non considerato rispetto al passato. Se, invece, non fosse accaduto nulla di tutto questo, allora potrebbe essere un malessere peggiore. Portiamolo subito dal veterinario.

Lettura consigliata

Se abbiamo un gatto in casa ecco i motivi per i quali potrebbe essere utile avere nella nostra dispensa o nel frigorifero le carote, l’aglio e l’aceto di mele