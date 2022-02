I gatti sono animali che amano la pulizia e fin da piccoli cercano un luogo in cui fare i loro bisogni, che poi ricoprono con le zampette per non lasciare traccia. Si tratta di un comportamento innato che i gattini imparano dalla mamma e serve a nascondere le proprie tracce agli animali predatori. Perciò se il nostro gatto si lamenta facendo la pipì in posti diversi, forse dobbiamo preoccuparci. E se non urina nella lettiera ci sta segnalando un qualche disagio. Soprattutto se notiamo altri segnali preoccupanti. Se il gatto si lecca frequentemente l’area genitale oppure se notiamo sangue nelle urine. Allora possiamo supporre la presenza di una cistite che solo un veterinario potrà diagnosticare.

Le cause di una malattia molto diffusa

La cistite è una patologia infiammatoria della vescica molto frequente nei gatti e causa dolore durante la minzione, cioè quando fanno la pipì. Le cause possono essere molteplici e di varia natura. La cistite può dipendere dalla formazione di uroliti, cioè di calcoli nella vescica presenti soprattutto nei gatti obesi e poco attivi. Può essere determinata da infezioni batteriche e in questo caso può essere recidiva e difficile da combattere. O può essere una conseguenza di tumori alla vescica. In tutti questi casi la cistite è collegata a patologie abbastanza gravi e sarà il veterinario a fare la diagnosi e a prescrivere la terapia adeguata.

Se il nostro gatto si lamenta e non urina nella lettiera il motivo potrebbe essere un problema di salute da non trascurare

Ci sono dei casi in cui è difficile individuare un collegamento con una patologia precisa e allora si parla di cistite idiopatica, cioè di origine sconosciuta. È un disturbo più frequente di quanto si pensi e pare sia correlato a una situazione di stress. Anche se il nostro gatto sembra tranquillo, proprio l’apparente stato di tranquillità potrebbe essere un segnale di disagio. Ma perché il nostro caro micio a cui teniamo tanto dovrebbe essere stressato? In verità bastano pochi cambiamenti nell’ambiente in cui vive per contrariarlo e irritarlo.

Il gatto non ha un carattere facile e trova irritante ogni più piccola modifica. Potrebbe essere la presenza di un altro animale a disturbarlo o di altre persone presenti in casa. Magari non ha più la possibilità di accedere ad altre stanze della casa e si sente in prigione. Sono tanti i motivi che possono generare ansia e dobbiamo cercare di capirli osservando l’animale con molta attenzione. Anche in questi casi sarà necessario l’intervento del veterinario. Ma poi dobbiamo cercare di rimuovere le cause dello stress per impedire che il gatto si ammali nuovamente. Che cosa possiamo fare? Apportare i cambiamenti necessari e dimostrargli la nostra attenzione e il nostro affetto con giochi stimolanti da fare magari insieme.

