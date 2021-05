Comprendere i comportamenti dei nostri animali domestici non è semplice. Anche chi può considerarsi un esperto a volte è in difficoltà. Soprattutto perché anche gli animali hanno un loro carattere. Come le persone. E quindi riuscire a capire cosa vogliono dirci con ogni loro gesto è un’arte complessa. Oggi noi dello Staff di ProiezionidiBorsa parleremo di una cosa molto comune. Ma che forse non comprendiamo sempre a fondo.

Il gatto resta sempre l’animale domestico più enigmatico

Sicuramente ci sono altri animali domestici più difficili da comprendere. Come ad esempio le tartarughe, i conigli o i criceti. Ma tendiamo a pensare di essere ormai esperti del comportamento soprattutto di cani e gatti. E quando ci troviamo davanti a un nuovo micino ogni convinzione crolla. Questo perché rispetto ai cani, i gatti sono degli animali più diffidenti. Si legano soprattutto a un membro della famiglia e non sono sempre così diretti come i cani. Ma ormai sappiamo che se fanno le fusa o “la pasta” vogliono affetto.

Se il nostro gatto si comporta così quando torniamo a casa ci vuole dire una cosa importantissima

Ma in realtà anche un altro atteggiamento può dimostrarci che ci vogliono bene. Sarà capitato a tutti, appena rientrati a casa, che il nostro micio ci venga incontro. Soprattutto se siamo stati via un bel po’ di ore. Fa un po’ una ruota, gira intorno alle nostre gambe. Si struscia e magari miagola. Dopo un po’ notiamo uno strano movimento con la coda. Vediamo che la attorciglia leggermente intorno alla gamba. Quasi a formare una sorta di punto interrogativo. Ecco è il loro modo di abbracciarci!

I movimenti della coda possono comunicarci tante cose

Sia negative che positive. E attorcigliare la coda intorno alla nostra gamba è una vera dimostrazione di affetto. Il micio ci sta dicendo non solo che ci vuole bene. Ma anche che gli siamo mancati. E quindi ci “abbraccia” a modo suo!

Ecco, se il nostro gatto si comporta così quando torniamo a casa ci vuole dire una cosa importantissima. Ora conosciamo un altro modo in cui il nostro micio ci dimostra il suo affetto! Non solo con le fusa.