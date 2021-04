Il gatto è uno dei migliori animali da compagnia. É indipendente, semplice da gestire e tendenzialmente molto pulito. Ciò non toglie che dobbiamo sempre curarlo nel migliore dei modi e fare molta attenzione ad alcuni suoi comportamenti. E se il nostro gatto mangia la sabbia della lettiera potrebbe avere questi problemi che non dobbiamo sottovalutare. Proviamo a capire quali sono e come risolverli.

La pica e il controllo dell’alimentazione

Se il nostro piccolo felino inizia a masticare e mangiare vari oggetti, sabbia della lettiera compresa, potrebbe soffrire di un disturbo detto pica o picacismo. Si tratta di una malattia che deriva dalla mancanza di sostanze nutritive e sali minerali nella dieta.

In questo caso proviamo a cambiare l’alimentazione e scegliamo prodotti di prima qualità e con base proteica diversa. Nell’evenienza in cui il gatto continui a mangiare la sabbietta portiamolo dal veterinario per fare delle analisi. Capiremo con uno specialista come riequilibrare il fabbisogno nutrizionale e se c’è una carenza specifica.

Se il nostro gatto mangia la sabbia della lettiera potrebbe avere questi problemi che non dobbiamo sottovalutare: stress e noia

Altre due possibili cause per questo comportamento del gatto possono essere lo stress e la noia. Se siamo sicuri che la dieta sia corretta possiamo pensare che il nostro amico a quattro zampe sia stressato. Magari a causa della solitudine, di un trasloco o di un cambiamento improvviso nelle sue e nelle nostre abitudini.

Nonostante sia un animale posato e amante del riposo, il gatto ha sempre bisogno di fare attività fisica e di giocare. E se non ha stimoli sufficienti potrebbe iniziare a mangiare la sabbia. Possiamo evitare questo comportamento acquistando un semplice tiragraffi o dei giochi da distribuire per la casa. O semplicemente passando più tempo con lui.

Nel caso in cui “se il nostro gatto mangia la sabbia della lettiera potrebbe avere questi problemi che non dobbiamo sottovalutare” sia stato utile e vogliamo conoscere meglio i comportamenti dei nostri animali, consigliamo anche “perché i nostri cani guardano fuori dalla finestra”.