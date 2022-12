Se il nostro gatto ha la pancia molle va tutto bene. Ecco quando preoccuparsi

Se abbiamo un gatto, avremo sicuramente notato la sua pancia penzolante. E ammettiamolo, spesso lo abbiamo anche bonariamente schernito per questo. Tuttavia, la pancia molle del gatto non è sintomo di obesità. Allora di cosa si tratta? Stiamo per scoprirlo insieme.

Piccolo spoiler: non è niente di allarmante. Alcuni gatti ce l’hanno più pronunciata, ma per tutti la spiegazione è sempre la stessa

La pancia molle del gatto è meglio nota come borsa primordiale ed è una componente del tutto naturale del gatto. Non si tratta di una qualche rara o sospetta patologia. Se tutto l’addome risulta rilassato, questo dipende dalla sterilizzazione, che comporta una riduzione della produzione di ormoni e che, a sua volta, causa il rilassamento dei tessuti. Ma prima di questo, la borsa primordiale è un lembo di pelle elastica che garantisce al gatto una notevole estensione nel salto e nella corsa (per questo dobbiamo ingegnarci per proteggere albero e presepe tutti gli anni).

Se il nostro gatto è particolarmente attivo, potrebbe averla particolarmente accentuata. Assume anche un ruolo importante per la protezione del micio. In natura, dopo aver cacciato la sua preda, il gatto tende a scalciare per immobilizzarla e questa sacca diventa per lui una sorta di paraurti.

È chiaro, quindi, che la pancia molle del gatto non deve preoccuparci. Ad allarmarci dovrebbero essere i segnali di indurimento, che potrebbero nascondere delle patologie più o meno gravi.

Pancia gonfia e dura

In caso di pancia sospettosamente dura, la problematica meno preoccupante è sicuramente l’obesità felina. La definiamo meno preoccupante perché se non altro è risolvibile. La vecchiaia o la ridotta attività fisica potrebbero aver spinto il nostro gatto a ingrassare.

La pancia dura potrebbe anche nascondere una gravidanza, ma nei casi peggiori potrebbe trattarsi di patologie a carico dell’utero. Tuttavia, se la gatta è sterilizzata, le probabilità si riducono al minimo.

Se il gatto è cucciolo, la pancia dura potrebbe essere segnale della presenza di parassiti, ma potrebbe trattarsi anche di avvelenamento. Infatti, quando il gatto ingerisce sostanze per lui tossiche, il suo organismo risponde con l’indurimento dell’addome. In questi casi è bene portare subito il micio dal veterinario.

Se il nostro gatto ha la pancia molle è tutto regolare

Tra le cause meno frequenti di pancia dura c’è poi il morbo di Cushing, patologia piuttosto rara che potrebbe nascondere la presenza di un tumore. Tuttavia, oltre alla pancia dura, dovremmo notare la compresenza di altri sintomi, quali perdita di pelo o letargia. Una visita dal veterinario ci toglierà tutti i dubbi, compresa la possibilità che il nostro gatto abbia contratto la FIP, o peritonite infettiva del gatto. Questa patologia provoca l’infiammazione degli organi interni del felino ed è anche altamente contagiosa. Fortunatamente, se il nostro gatto è vaccinato, non abbiamo di che preoccuparci.

Quel che è certo è che se il nostro gatto ha la pancia molle, è tutto nella norma. In caso di pancia dura, invece, associata magari ad altri sintomi, meglio rivolgersi al veterinario e intervenire seguendo le sue indicazioni. E anche oggi abbiamo imparato qualcosa in più sul nostro amico felino e sulla sua natura, talvolta delicata.