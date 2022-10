Se il nostro gatto ha il raffreddore ecco i rimedi naturali per guarirlo gratis

Cosa fare in caso di raffreddore, grazie a dei rimedi della nonna, in tanti lo sappiamo. In questa stagione, infatti, in tanti hanno un raffreddore fortissimo che non dipende dal Covid, ma dal clima. Alcuni fanno il pieno di aspirina o chiedono al farmacista il miglior farmaco contro il raffreddore.

Se far passare il raffreddore in poche ore per noi umani potrebbe non essere un problema, come comportarsi con il nostro animale domestico? Ad esempio, non tutti sanno cosa bisogna fare quando il gatto ha il raffreddore.

Come capire se il gatto ha il raffreddore per sapere come intervenire

La cosa che va ovviamente ribadita è che anche il nostro micio può avere una sindrome influenzale o un potente raffreddore. Non solo il cane con il raffreddore è un caso possibile, ma anche il gatto. Come si fa a capire che il micio si sia raffreddato? Perché, a volte, il gatto ci comunica il suo malessere smettendo di fare le fusa e lì potremmo doverci preoccupare.

Se iniziamo a sentire che inizia a starnutire continuamente, più di quello che fa d’abitudine, allora questo potrebbe essere un segnale importante e significativo. Così come se avesse gli occhi che, all’improvviso, iniziano a lacrimargli: potrebbe rappresentare un’altra prova del raffreddore felino.

In caso di dubbio, è sempre meglio consultare un veterinario per sapere come comportarsi

Bisogna, però, avere la certezza per sapere se il nostro gatto ha il raffreddore. Ovvero, che si tratti realmente di raffreddore, perché gli stessi sintomi potrebbero derivare da una allergia. In caso di dubbio, sempre meglio rivolgersi ad un veterinario che ci darà risposte certe.

Dovremo fare attenzione, ad esempio, ai suoi comportamenti. Se, improvvisamente, diventa apatico, con i disturbi di cui sopra, potrebbe essere proprio sindrome influenzale. Una volta stabilito che il nostro gatto si è raffreddato dovremo pensare a come curarlo.

Se il nostro gatto ha il raffreddore c’è chi lo cura con medicine e chi con rimedi naturali

Ovviamente, nessun farmaco deve essere somministrato all’animale senza consultarsi con il veterinario. Ad esempio, è tassativo non dargli l’aspirina perché rischieremmo di farlo morire. Non dobbiamo, insomma, dare a lui medicine che prenderemmo noi. Qualche rimedio pratico naturale, però, possiamo adottarlo per il nostro micio raffreddato.

Per prima cosa, dovremmo aumentare il tasso di umidità di casa nostra. Così come sarebbe utile spostargli la cuccia dove riposa vicino a una fonte di calore per almeno mezz’ora al giorno. Con un panno umido, poi, proviamo a pulirgli occhi e naso, ma in maniera molto delicata. Non trascuriamo il cibo. Può non avere voglia di mangiare, ma sforziamolo, magari dandogli del cibo riscaldato e non freddo. In genere, dopo pochi giorni, si risolverà.

