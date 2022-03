Di norma il gatto non ha propriamente un alito profumato, solitamente puzza di pesce. Questo perché il nostro amico felino non è predisposto a bere molto e questo favorisce lo scarso ricambio salivare. Inoltre l’alimentazione carnivora non lo aiuta ad avere un alito fresco. Se però l’alito dovesse essere particolarmente forte, dovremo correre ai ripari perché potrebbe essere un segnale di problematiche più serie.

Se il nostro gatto avesse un alito pesante, potrebbe nascondere qualche problema al fegato ai reni o al cavo orale

Partiamo dall’importanza dell’igiene orale. Come routine possiamo aiutare il nostro felino a tenere il cavo orale più pulito. Per prima cosa i croccantini dovranno sostituire le scatolette di cibo molle. La consistenza dei croccantini attiva la masticazione con tutti i denti. I croccantini esercitando attrito sui denti, rimuovono la placca ed il tartaro.

È inoltre possibile lavargli i denti grazie ad uno spazzolino e un dentifricio ad hoc. Gli spazzolini per gatti somigliano a dei ditali in silicone da infilare sul dito indice. Sulla superficie sono presenti dei dossi sempre in silicone. Strofiniamo con estrema attenzione i denti se possiamo, dato che il gattino non sarà contento di questa operazione. Meglio non utilizzare poi i nostri dentifrici perché quelli per gatti non contengono menta e fluoro ad esempio. Se non riuscissimo a usare lo spazzolino, potremmo optare per un collutorio. Si tratta di prodotti diversi rispetto a quelli per il consumo umano. Infatti sono spray a base di clorexidina oppure prodotti in polvere da mischiare con la pappa.

Se anche questa soluzione si rivelasse fallimentare potremmo sempre optare per la “mentina vegetale” ossia la preziosa erba gatta. L’erba gatta riesce a pulire i denti e dona un alito fresco al nostro amato quadrupede.

Le patologie

Se avvertiamo però degli odori particolari, dobbiamo recarci dal veterinario. Ad esempio, se cogliamo un fetore dolciastro, questo potrebbe indicare che il nostro micio soffre di diabete. Se invece avvertiamo un sentore di urina, potrebbe esserci un’infezione urinaria o renale in corso. Se invece l’odore di pesce fosse molto forte, potrebbe essere il fegato il responsabile dell’alitosi.

In questi casi il veterinario avrà la soluzione giusta. Anche per la corretta pulizia dentale sarà necessario l’intervento professionale in quanto la placca potrà essere eliminata solo con una leggera sedazione.

Se il nostro gatto ha un alito pesante, programmiamo una visita da veterinario.

