Il coniglio nano è davvero un amore e non solo per i bambini. In tante famiglie, ormai, questo simpatico animaletto ha trovato ospitalità e viene trattato alla pari di ogni membro famigliare. Lo si porta anche in vacanza, cercando una soluzione che possa funzionare anche per lui. Del resto, anche loro sanno ripagare tanto amore e si ha una gran voglia di coccolarli, pur rispettando le loro caratteristiche. A cominciare dal pasto, visto che per stare in salute non deve mangiare solo carote, come si potrebbe invece pensare.

Attenzione a questi segnali, a volte sono positivi, ma che spesso indicano qualcosa di brutto

Però, a volte, hanno dei comportamenti strani, che ci lasciano basiti. Perché si mette a correre come impazzito? Per quale motivo non mangia più? Insomma, se il nostro coniglio nano si comporta in modo strano, occorre vigilare per evitare problemi. Se, ad esempio, corre come impazzito, facendo anche salti incredibili, rilassiamoci. Semplicemente, il nostro coniglietto è felice ed è il suo modo di dimostrarlo. Quando, invece, si mette a battere i suoi piedini a terra, potrebbe essere un segnale, per noi, che qualcosa lo sta disturbando o contrariando. Lo fa quasi a voler segnalare quello che lui ritiene un pericolo e quindi dovremmo controllare cosa potrebbe infastidirlo.

Se il coniglietto, però, smette di mangiare o fa delle feci piccole rispetto al normale (o, addirittura, non le fa più), qualcosa non va. Dovremmo subito scaldarlo con una coperta, dargli dell’acqua (magari tramite una siringa senza ago) e portarlo poi dal veterinario. Anche se inizia a starnutire ripetutamente e a respirare in maniera affaticata, magari con dello scolo dal naso, non è un buon segnale. Anche in questo caso, dovremmo urgentemente recarci dal veterinario.

Se il nostro coniglio nano si comporta in modo strano o corre impazzito potrebbe essere solo spaventato o potremmo capire così se sia ammalato

A proposito delle corse del nostro coniglio di cui sopra, non è solo per una questione di felicità. A volte, il coniglio sembra schizofrenico perché sta semplicemente prendendo coscienza del suo corpo. Impara, in pratica, a coordinare i suoi movimenti ed è normale che, nei primi tempi, lo faccia in maniera strana. Attenzione, poi, a dei segnali che non vorremmo mai vedere nel nostro coniglio, perché indicano che, forse, sta concludendo il suo ciclo vitale.

Se inizia a mangiare meno, dormire molto di più, respirare con fatica, sono sintomi davvero preoccupanti. Potrebbe, in breve tempo, cambiare la sua temperatura corporea e potrebbero subentrare degli spasmi involontari nei muscoli. Tutti segni, purtroppo, che potrebbe morire a breve. Ovviamente, in questo caso, dovremo andare subito dal veterinario, che verificherà se questa diagnosi è corretta o, come si spera, sbagliata. In caso negativo, sarà lui a dirci come farlo soffrire il meno possibile.

