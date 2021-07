Ognuno di noi usa il computer. Nelle case di tutti gli italiani c’è almeno un PC, un tablet o un altro dispositivo del genere. È la tecnologia che avanza. L’innovazione tecnologica, infatti, è il futuro e sta molto a cuore ai Governi di tutto il mondo.

Il computer si utilizza per tanti motivi. Lavoro, studio, svago. Per leggere articoli su siti seri e autorevoli o per navigare sui social network. In questo caso è necessario prestare particolare attenzione.

Si possono creare, però, degli intoppi non indifferenti durante la navigazione. I problemi possono essere i più disparati. Nelle prossime righe vedremo come risolvere alcuni di essi.

Se il nostro computer è troppo lento, la soluzione inaspettata potrebbe essere questa che vedremo.

Avere il computer lento può essere davvero fastidioso

Dato che il computer si usa costantemente, avere dei problemi è davvero seccante. Le operazioni diventano lente e macchinose. Non si riesce a portare a termine un’attività se non a stento. Magari a volte ci si blocca sul più bello e ore di lavoro vanno perse irrimediabilmente.

Per evitare questa nefasta eventualità, è necessaria una manutenzione costante. È probabile, inoltre, che ci siano delle problematiche a cui nessuno penserebbe.

I servizi sono dei programmi che utilizzano la cache del dispositivo per lanciare altre operazioni all’insaputa dell’utente. Alcuni di essi sono essenziali, altri lo sono un po’ meno, addirittura inutili, a dire il vero.

Per fortuna è possibile disattivarli. Il percorso è semplice. Basta accedere alla gestione dei programmi all’avvio e deselezionare quelli indesiderati. Tali software, di conseguenza, non saranno più eseguiti in maniera automatica.

È indispensabile controllare anche gli altri servizi in tale schermata. In questo caso si seleziona la voce “servizi” e si segue la stessa procedura.

L’ultimo passaggio consiste nella cancellazione dei programmi stessi nel pannello di controllo.

Così il nostro computer sarà come nuovo e raggiungerà il suo massimo potenziale.