Condividere la nostra casa con un amico a quattro zampe è una delle più grandi gioie della vita per molti italiani. Ma insieme ai momenti di felicità, ci sono anche degli svantaggi. Peli su divani e tappeti sono un incubo di molti proprietari di cani, ma quello che veramente ci sconforta è il cattivo odore che spesso emanano i nostri compagni canini. Per questo, oltre a curare quotidianamente il mantello con spazzola e pettine, è necessario occasionalmente fare il bagno al cane.

Ma purtroppo molti cani tornano a puzzare nel giro di pochi giorni. A differenza di quanto si pensi, il cattivo odore di solito non proviene in realtà dal mantello stesso, ma dalla saliva del cane. Leccandosi, il cane distribuisce la saliva su tutto il corpo e quindi emette un cattivo odore. Lavare il cane ogni settimana non fa bene all’animale oltre ad essere uno spreco di tempo per noi. Ma esiste un’altra soluzione.

Proviamo lo shampoo senza risciacquo

Per rinfrescare il mantello del cane senza lavarlo esistono diverse opzioni. Tra queste, una delle più popolari è lo shampoo secco. Ma anche lo shampoo secco a volte non basta, soprattutto per i cani che hanno il sottopelo. Esiste però un’altra alternativa. Si tratta dello shampoo senza risciacquo.

Se il nostro cane torna a puzzare pochi giorni dopo il bagno usiamo questo prodotto semplicissimo per farlo tornare profumato in un attimo

Lo shampoo senza risciacquo si differenzia dallo shampoo secco innanzitutto perché si presenta sotto forma di liquido e non di polvere. Ma condivide con lo shampoo in polvere il vantaggio di non richiedere un risciacquo. Ma vediamo nella pratica come si usa questo prodotto.

Spruzziamolo sul cane e poi asciughiamolo con un asciugamano morbido

Se il nostro cane torna a puzzare subito dopo il bagno, proviamo lo shampoo senza risciacquo. Utilizzare questo shampoo per cani è molto semplice. Basta spruzzarlo sul mantello del cane, avendo cura di evitare occhi, bocca e orecchie. Poi dobbiamo spazzolare il mantello per distribuire bene il prodotto su tutto il pelo. Dopo di che, basterà asciugare il cane con un asciugamano morbido. Il nostro amico tornerà profumato come prima. Se il nostro cane ha paura dello spruzzino e non vuole sottoporsi al trattamento, proviamo a spruzzare il prodotto su un panno in microfibra asciutto, e poi a strofinarlo vigorosamente sul mantello del cane. Una sola accortezza: se fa freddo, non lasciamo che il cane esca di casa prima che il mantello si asciughi completamente.

