Avere un cane comporta gioie e responsabilità. È necessario, infatti, donargli lo stesso amore incondizionato che prova lui nei nostri confronti attraverso il gioco e tante coccole, ma soprattutto curando vari aspetti della sua vita. L’alimentazione, ad esempio, deve essere sana ed equilibrata e non deve mai mancare una ciotola piena d’acqua pulita. Deve avere un giaciglio caldo e confortevole in cui dormire, specialmente se la sua cuccia è all’esterno, e bisogna preservarlo dagli attacchi di pulci, zecche e zanzare. È buona abitudine lavarlo una volta al mese e spazzolare il suo pelo di tanto in tanto. Il movimento, poi, rappresenta una parte fondamentale per la salute di tutto il suo organismo e per instillargli il buonumore.

Atteggiamenti da non sottovalutare

Queste mansioni, se svolte regolarmente, favoriscono la corretta crescita sia fisica che psicologica dell’animale, ma non solo. Prendersi cura del proprio cane in questo modo permette soprattutto di accorgersi per tempo di varie problematiche, qualora queste si presentino. Quando infatti qualcosa non va, il cane è in grado di farcelo capire attraverso alcuni atteggiamenti. A quel punto, poi, spetta a noi riuscire a comprenderli ed intervenire di conseguenza.

Se il nostro cane strofina il sedere per terra ecco quale potrebbe essere la causa e come intervenire per evitare pericolose conseguenze

Fra i diversi comportamenti che un cane potrebbe adottare in caso di problematiche, c’è il cosiddetto movimento della carriola. Consiste nello strofinare per terra il sedere e portare il bacino in avanti con l’aiuto delle zampe anteriori. Di solito non c’è da preoccuparsi, spesso infatti si tratta di semplice prurito. Quando però notiamo che il comportamento persiste, probabilmente potrebbe essere legato ad altri fattori.

Le cause di questo strofinamento potrebbero essere molteplici ed interessare vari aspetti, come parassitosi intestinali, dermatiti allergiche o dolore agli arti posteriori e nell’area genitale. La motivazione più probabile di questo fastidio però, come spiegano i veterinari, riguarda spesso le ghiandole perineali piene o infiammate.

Nello specifico si tratta di ghiandole poste ai lati dell’ano, in grado di produrre una sostanza densa che ammorbidisce le feci, rendendo più semplice l’evacuazione. Questa poi è caratterizzata anche da un forte odore, lo stesso che il cane ricerca quando odora le feci degli altri cani. Il contenuto fluido dei sacchi anali, infatti, oltre a favorire il transito, serve pure a marcare il territorio, ma possono secernere tale secrezioni anche quando sono eccitati o spaventati.

Cosa fare

Di solito queste ghiandole dovrebbero svuotarsi ogni volta che il cane defeca. In certi casi, però, questo non avviene e l’animale interviene appunto trascinando il sedere per terra. Può succedere, tuttavia, che da solo non riesca a svuotarle: in questi casi il pericolo è che la sostanza si accumuli all’interno, creando un’infiammazione e provocando dolore e prurito. Questa condizione poi, se non curata per tempo, potrebbe sfociare in un’infezione, creando fistole o ascessi piuttosto pericolosi.

Se il nostro cane strofina il sedere di frequente, è quindi opportuno rivolgersi con celerità ad un veterinario che provvederà a risolvere il problema con una manovra di svuotamento. Si eviteranno così conseguenze spiacevoli e il proprio cane ringrazierà come solo lui sa fare.