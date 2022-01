Chissà quante volte ci sarà capitato di vedere il nostro cane imitare le talpe e scavare le buche nel giardino. Cosa che ci diverte se non siamo amanti del verde. Invece, ci fa molto arrabbiare se teniamo al nostro giardino e lo curiamo in maniera maniacale. Potrebbe accadere di vedere il nostro amico scavare una buca per nascondere il famoso osso, oppure la pallina. Un gesto istintivo, che appartiene a tutte le razze, chi più e chi meno. Capita di vedere il cane ricavarsi una fresca buca nel giardino nei caldi pomeriggi d’estate. Anche in questo caso l’istinto naturale prevale. Ma, se il nostro cane scava le buche nel giardino non è solo per giocare ma anche per mandarci questo preoccupante messaggio. Secondo gli esperti, questo gesto potrebbe infatti nascondere una paura naturale in molti dei nostri amici.

Capita abbastanza spesso al cucciolo sedentario

Solitamente la maggior parte dei nostri amici pelosi ama fare le passeggiate con noi. Visto che l’OMS ci consiglia di fare almeno 8.000 passi al giorno, potremmo farli proprio con il nostro amico. Ma, non tutti ne abbiamo la possibilità. Infatti, per motivi di lavoro, familiari, ma anche fisici spesso ci limitiamo a lasciare il cane nel giardino. Diventa problematica la passeggiata quotidiana, proprio per la mancanza di tempo. E allora il nostro amico, a meno che non abbia un parco, si diletta a scavare le buche. Azione che starebbe a significare, secondo gli esperti, proprio uno sfogo di energia. Cosa che solitamente non avviene solo nei cuccioli, ma anche nei cani adulti. Ecco, quindi, che la buca diventerebbe l’alternativa alla mancanza della passeggiata col padrone.

Se il nostro cane scava le buche nel giardino non è solo per giocare ma anche per mandarci questo preoccupante messaggio

Sorprendente per quasi tutti questa azione che il nostro cane compie quando è in passeggiata e ci lascia stupiti. Se, come dicevamo, non riusciamo, ecco che potrebbero comparire le buche nel giardino. Attenzione, però, che scavare in maniera compulsiva potrebbe segnalare un chiaro disagio del nostro amico. Oltre a un’eventuale mancanza di attenzioni e d’affetto, secondo gli esperti, il cane si metterebbe a scavare anche per la paura di essere abbandonato. Cosa che ovviamente potrebbe capitare soprattutto in quei soggetti dal passato triste. Cagnetti già abbandonati, che hanno sofferto in passato il trauma del distacco dalla famiglia. Chiedendo consiglio anche al nostro veterinario, la soluzione potrebbe essere molto più semplice di quanto pensiamo. Ovvero, dare più attenzioni e fare più coccole al nostro amico, così da evitare in lui questo bruttissimo pensiero.

