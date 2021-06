Purtroppo i cani e gli esseri umani non parlano la stessa lingua. Questo significa che per noi esseri umani è difficile capire le esigenze del nostro cane e agire correttamente. Eppure interpretare correttamente il linguaggio del nostro cane è fondamentale per prevenire malattie anche gravi ed intervenire tempestivamente.

Se il nostro cane ripete continuamente questa azione che può sembrare innocua potrebbe soffrire di qualcosa di più grave

Vedere un cane che si stiracchia solitamente non desta alcun sospetto. Anche noi umani ci stiracchiamo, perciò tendiamo a pensare che anche il cane lo faccia per le nostre stesse motivazioni.

Ma se un cane si stiracchia non è detto che lo faccia perché è stanco o perché sia particolarmente pigro. Potrebbe invece essere motivo di preoccupazione, se questo gesto è ripetuto più volte durante l’arco della giornata.

Prima di essere addomesticati i cani si stiracchiavano soprattutto quando dovevano praticare un’attività volta alla sopravvivenza.

Adesso invece, oltre a farlo per stanchezza o per fare stretching prima di una certa attività, il nostro cane può stiracchiarsi per farci capire che vuole giocare. Oppure si stiracchiano in risposta all’istinto di accoppiamento che hanno in quel determinato momento. Altre volte invece lo fanno per salutare i propri simili. In tutti questi casi questa azione non dovrebbe preoccuparci.

Quando preoccuparsi?

Ci sono alcuni casi in cui invece lo stiracchiamento può indicare qualcosa di più grave. In alcuni casi i cani si stiracchiano perché sentono dolore allo stomaco e hanno bisogno di rilasciare l’accumulo di pressione che si è formato nell’addome. Altre volte invece è il risultato di gas accumulati nella pancia che stanno comprimendo altri organi vicini.

Ecco perché se il nostro cane ripete continuamente questa azione che può sembrare innocua potrebbe soffrire di qualcosa di più grave. Soprattutto se non curati, dolore allo stomaco e gonfiore addominale potrebbero portare alla morte.

Lo stiracchiamento potrebbe essere inoltre uno dei primi sintomi di pancreatite, infiammazione del pancreas molto grave che deve essere diagnosticata immediatamente per poter essere curata. Dunque è importantissimo portare il nostro cane dal veterinario se vediamo che si stiracchia in continuazione e senza alcuna ragione apparente.

