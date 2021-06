In casa il cane è parte integrante della famiglia, amico fedele e sempre al nostro fianco. Soprattutto per questo motivo, quando notiamo qualche anomalia nel comportamento, andiamo in allarme e vorremmo subito capire di cosa si tratta e soprattutto se e come aiutarlo.

Quando dorme

Sicuramente ci sarà capitato di notare un atteggiamento che noi troviamo anomalo mentre dorme. A volte, infatti, il nostro pet può abbaiare, piagnucolare, emettere piccoli rumori o piccoli abbai associati a leggeri movimenti del corpo durante il sonno.

Se il nostro cane piange nel sonno è per questo motivo tutto da scoprire

Quando durante il sonno il nostro cane piange, dobbiamo sapere che sta semplicemente sognando. Quindi nulla di preoccupante. Secondo gli esperti questo si verifica nella cosiddetta fase Rem, cioè quando il cervello è particolarmente attivo e la corteccia cerebrale subisce stimoli come durante la veglia.

Cosa non fare

Avremmo voglia di svegliare il nostro amico a quattro zampe ma dobbiamo assolutamente evitarlo. Il cane ha certamente necessità di seguire un sonno ininterrotto per riposare bene. Soprattutto, andare a sollecitarlo, potrebbe innescare una reazione inaspettata perché si spaventa e magari ci sorprende con movimenti anomali o addirittura morsi.

La scienza

Un’originale ricerca della Harvard University dimostra che quando i cani dormono possono sognare e spesso addirittura sognano i loro proprietari.

Lo studio è ripreso da una nota testata internazionale e continua a ricevere numerosi like (adesioni) e commenti da parte dei proprietari di cani.

Quindi se il nostro cane piange nel sonno è per questo motivo tutto da scoprire e il tutto si riesce a dimostrare attraverso l’osservazione della fase Rem, quando cioè gli occhi si muovono rapidamente durante il sonno. Insomma, la scienza fa passi da giganti, e ci fornisce risposte rassicuranti.

