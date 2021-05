Il nostro cane può dirci tante cose con i suoi comportamenti. Lo Staff di ProiezionidiBorsa cerca sempre di dare indicazioni utili per capire i nostri amici a quattro zampe, soprattutto se si trovano in difficoltà. Recentemente abbiamo parlato proprio di questo, spiegando come mai i cani a volte graffiano le porte, e come farli smettere.

Oggi andiamo a vedere una situazione che a prima vista può sembrare innocua, ma che può nascondere delle difficoltà nel nostro animale. Se il nostro cane non gioca con noi potrebbe nascondere dei problemi ma questi sono i rimedi.

L’importanza del gioco

Il gioco non è solo un momento di socializzazione per il nostro cane, ma è anche utile per la sua educazione. Infatti quando cerchiamo di insegnargli qualcosa, possiamo premiarlo con dei giochi quando lui fa quello che gli diciamo. Quindi è un elemento importante della sua vita e che va coltivato.

Sin da cucciolo, ogni cane tende ad essere attratto dal gioco, quindi se ad un certo punto inizia a rifiutarlo vuol dire che c’è qualcosa che non va.

Le ragioni più comuni

In genere, il cane si rifiuta di giocare per problemi di natura psicologica. Possono anche esserci cause fisiche, come lesioni o dolori che gli impediscono di muoversi correttamente. In questa situazione, bisogna portarlo dal veterinario e capire come agire.

Le ragioni psicologiche invece possono essere tante, dallo stress passeggero a sintomi più profondi come ansia o depressione. Oppure può darsi che sia un periodo in cui lo stiamo sgridando molto, e quindi non osa giocare per paura di qualche ripercussione.

Bisogna quindi trovare soluzioni. Bisogna invogliarlo ad essere socievole, e lo possiamo fare acquistando qualche gioco nuovo che possa interessarlo e quindi risvegliare la sua voglia di gioco. Se ci è possibile, è anche bene metterlo in contatto con altri cani, poiché socializzando potrebbe avere di nuovo voglia di divertirsi in compagnia.

Se il nostro cane non gioca noi potrebbe nascondere dei problemi ma questi sono i rimedi. Mettiamoli in pratica ed il nostro amico tornerà quello di prima.