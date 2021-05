Negli ultimi giorni ci siamo accorti che il nostro cane ha iniziato a mordicchiare i mobili di casa. Se è un cucciolo non dobbiamo preoccuparci più di tanto. Quello di “assaggiare” gli oggetti è il suo primo modo di esplorare il mondo esterno. Dobbiamo fare molta attenzione, invece, se il nostro animale è giù adulto. Ma niente paura. Se il nostro cane morde i mobili è probabile che abbia questi problemi ma potremo risolverli facilmente e in pochissimo tempo.

Perché il cane morde i mobili

Una delle possibili cause di questo comportamento è la paura dell’abbandono. Se il nostro animale morde i mobili quando lo lasciamo solo è perché teme la separazione e non sa come gestire la sua frustrazione.

Se lo fa anche in nostra presenza, il motivo potrebbe essere l’iperattività. Il cane non riesce a tranquillizzarsi da solo e deve riequilibrarsi sfogando l’accumulo di energia sugli oggetti.

Anche la noia e la mancanza di attività fisica possono portare il nostro amico a quattro zampe a mordere i mobili. In questo caso forse lo stiamo lasciando troppo tempo da solo o non riusciamo a coinvolgerlo in attività stimolanti e appaganti.

Se il nostro cane morde i mobili è probabile che abbia questi problemi ma potremo risolverli facilmente e in pochissimo tempo: lavoriamo sugli stimoli positivi

Una volta individuata la causa del problema potremo facilmente risolverlo. Il primo trucchetto è quello di aumentare il tempo che passiamo col cane. Facendolo stancare e proponendogli giochi che lo impegnano riusciremo a combattere la noia e a evitare che si sfoghi sui mobili di casa.

Il secondo consiglio è quello di spostare l’attenzione del cane su altri oggetti. Compriamogli dei giocattoli da mordere e seguiamolo. Quando ci accorgiamo che si avventa su tavoli e sedie sostituiamoli con pupazzi o palline. In pochissimo tempo l’animale capirà qual è l’oggetto giusto da mordicchiare.

Evitiamo sempre di rimproverarlo. Non faremo che aumentare il suo livello di stress. Molto meglio provare a distrarlo e a portarlo con delicatezza verso altre attività più appaganti.

Nel caso in cui il comportamento persistesse possiamo ridurre l’ansia con dei feromoni dopo aver consultato il nostro veterinario di fiducia.