Con la fine dell’estate, si affaccia nuovamente la stagione dei temporali. I nostri compagni a quattro zampe sono spesso spaventati dai tuoni. E dato che hanno un udito molto più fine del nostro, a volte sentono anche i temporali lontani, che noi non riusciamo a udire.

Per non parlare dei fuochi d’artificio, o petardi, che molti si divertono a far scoppiare durante feste patronali o festeggiamenti.

I sintomi tipici della paura per tuoni e fuochi d’artificio sono semplici da riconoscere. Il cane appare agitato, confuso, distratto, cerca posti angusti in cui rifugiarsi, non ascolta, trema e spesso presenta eccessiva salivazione.

Ma come possiamo fare per aiutare il nostro amico in queste circostanze? Vi sono alcuni rimedi che possono arginare efficacemente il problema. Vediamo quali.

Se il nostro cane ha paura dei temporali questi due rimedi potrebbero risolvere il problema

Quando il cane ha paura dei tuoni o di altri rumori forti, il modo migliore per aiutarlo è farlo sentire al sicuro. Ricordiamoci che il cane è il discendente di un animale selvatico che viveva in branco, e ancora conserva molti atteggiamenti tipici del lupo. Quando ha paura, il cane cerca un luogo protetto, e il contatto con i propri compagni di branco. È su questi istinti che dobbiamo puntare per fargli superare il timore. Se il nostro cane ha paura dei temporali questi due rimedi potrebbero risolvere il problema.

Il cane si deve sentire protetto e a contatto con altri membri del branco

Per prima cosa, forniamogli un rifugio protetto e isolato dall’esterno. A questo scopo, possiamo usare un oggetto molto semplice: una scatola di cartone. La scatola di cartone blocca la luce esterna, mantiene il calore, e isola discretamente bene dai rumori. Proviamo a mettere una scatola di cartone a disposizione del nostro cucciolo, probabilmente si rifugerà all’interno.

Usiamo un cappottino o un asciugamano per farlo sentire protetto

Per dargli la sensazione di essere a contatto con i propri compagni di branco, possiamo mettergli un cappottino, che lo farà sentire sicuro e protetto. Se non abbiamo in casa un cappottino per cani, possiamo utilizzare un asciugamano, da avvolgere intorno al nostro amico come se fosse un bebè.

Un altro trucco è quello di accendere la radio o la televisione a volume abbastanza alto, per coprire il rumore del temporale.

Spesso i cani si possono agitare quando li lasciamo da soli a casa. Ecco un regalo semplicissimo da lasciare al cane per non fargli soffrire la solitudine quando siamo fuori casa.