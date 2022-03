Tutti noi avremo notato la curiosa abitudine del nostro cane che prima di accucciarsi compie qualche giro su se stesso. A volte potrebbe persino scavare nella propria cuccia. Le spiegazioni che gli esperti si sono dati sono diverse. L’abitudine, inoltre, di compiere qualche rotazione circolare su se stessi viene rilevata anche in altri momenti. Questo accade ad esempio prima di espellere i propri bisognini o quando, giocando, inseguono la propria coda. Le ragioni di tale comportamento potrebbero essere diverse a seconda delle situazioni.

Cosa significa se il nostro cane gira su se stesso prima di sedersi

Per alcuni esperti si tratterebbe di mero istinto e spirito di branco. Le medesime rotazioni sono state ravvisate nei lupi e nelle volpi. La giravolta avrebbe la funzione di compiere una breve ricognizione del territorio e degli altri animali del branco. Quando sono sicuri che non ci siano predatori nei paraggi, il nostro cane potrà addormentarsi. Che poi il nostro fedele amico abbia come giaciglio una cuccia in memory foam e il temibile predatore casalingo sia il robot aspirapolvere, questa è tutta un’altra storia. Per altri studiosi sarebbe un semplice comportamento per preparare il proprio giaciglio come se il nostro cane si trovasse sul prato. Quindi scaverebbe leggermente la terra per trovare la zolla più fresca. Girando controllerebbe anche che non ci siano rametti o insetti molesti per potersi lasciare andare a sonni ristoratori.

Se il nostro cane gira su stesso prima di sedersi è normale, tuttavia in questi casi sarebbe un campanello d’allarme per la sua salute

Un’altra spiegazione al comportamento delle rotazioni pre-sonno sarebbe ravvisabile in altri studi. Nel 2013 un gruppo di ricercatori dell’Università di Praga rilevò che le rotazioni che i cani effettuano prima di espellere i propri bisognini non sarebbero casuali. Si ipotizza che il cane rilevi il campo magnetico terrestre e che nella maggior parte dei casi per le proprie esigenze corporee si allineerebbe sull’asse Nord-Sud. Se questo valesse anche per i giri attorno a se stessi prima del pisolino potrebbe significare che Fido si starebbe orientando col campo magnetico terrestre.

Quando sono un campanello d’allarme

Se cogliamo un graduale aumento dei giri potrebbe significare che il cestino non è più molto comodo. Questo accade spesso nel caso in cui il cane sia vecchiotto oppure di grandi dimensioni. In questi casi, infatti, per stare sdraiati ci sarebbe un superlavoro a carico delle articolazioni. Una visita dal veterinario potrebbe darci ulteriori dettagli.

Stessa cosa vale se il cane non abbia mai mostrato prima tale abitudine. Inoltre potrebbe mostrarsi ansioso, sedendosi e alzandosi di continuo. Questo atteggiamento insofferente potrebbe nascondere problemi neurologi o motori. Meglio quindi interpellare il veterinario di fiducia.

Se il nostro cane gira su stesso e non l’aveva mai fatto prima, consultiamo il veterinario.

