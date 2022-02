Tutti vogliamo soltanto il meglio per i nostri amici a quattro zampe. E per tutelare la loro salute è assolutamente necessario che visitino regolarmente il veterinario, sia per profilassi e vaccini, sia per controlli generali. In particolare, c’è un controllo molto semplice da eseguire che dovremmo chiedere al nostro veterinario soprattutto se il nostro cane è vecchiotto. Questo semplice controllo può aiutarci a mantenere uno standard di vita molto più alto per il nostro amico canino e si tratta di un semplice esame visivo. Vediamo di che cosa stiamo parlando.

Chiediamo al veterinario di controllare con attenzione gli occhi del nostro cane

I cani purtroppo invecchiano molto più velocemente di noi umani. Soprattutto quelli di grande taglia, o di razza pura, tendono ad invecchiare in fretta. Ma è importantissimo assicurare ai nostri amici una vecchiaia lunga e felice, nel massimo comfort. E c’è un esame veramente semplicissimo a cui tutti i cani più anziani dovrebbero essere sottoposti regolarmente. Si tratta di un semplice esame agli occhi per escludere la presenza di cataratta.

Se il nostro cane è vecchiotto, quando andiamo dal veterinario chiediamo questo semplice controllo importantissimo per la sua salute

Ma che cos’è la cataratta? Non si tratta di un disturbo tipicamente canino: anche noi umani possiamo soffrirne, soprattutto durante la vecchiaia. Si tratta dell’opacizzazione del cristallino degli occhi, che rende la vista più difficoltosa e appunto annebbiata. Ma se un essere umano può comunicare più facilmente le sue difficoltà visive, non è così per i nostri amici cani. Per questo è necessario un esame

La cataratta si può identificare a occhio nudo o con un semplice esame

Il veterinario saprà identificare la presenza di cataratta con un semplice esame visivo, magari con l’ausilio di una piccola torcia. Se ultimamente abbiamo notato che il cane sembra non vedere più bene oggetti che prima identificava senza difficoltà, oppure si muove con cautela, non vuole scendere le scale, o va a sbattere contro gli ostacoli, è possibile che abbia questo problema. La cataratta può influire pesantemente sulla sua qualità di vita, ma fortunatamente si tratta di un problema relativamente semplice da risolvere: basta un’operazione chirurgica per rimuovere il cristallino ormai compromesso e sostituirlo con uno artificiale.

È importante intervenire quando la malattia non ha ancora compromesso la vista

Purtroppo, la cataratta è una malattia progressiva, quindi tenderà a peggiorare sempre di più se non si prendono provvedimenti. Per questo, è bene tenere sotto controllo sin da subito la vista del cane, per poter diagnosticare questa malattia il prima possibile.

Un altro problema che si sviluppa spesso in cani più anziani è l’alitosi. Attenzione però, perché potrebbe essere anche il sintomo di una malattia più grave.