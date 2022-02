Qualsiasi padrone ha il desiderio di capire il suo amico a quattro zampe. Ma proprio perché gli manca solo la parola, a volte quest’impresa può risultare difficile. Tuttavia, ci sono comportamenti del nostro cane che nascondono segnali comunicativi ben precisi.

Perché fido ci dà la zampa quando non glielo chiediamo? Cosa vuole dirci quando abbaia davanti alla porta di una stanza? L’unico modo per scoprire i veri significati di questi comportamenti è affidarsi alla parola degli esperti.

Oggi, indagheremo su cosa vuol dire se il nostro cane continua a leccarsi labbra e baffi. Perché, sebbene possa sembrare un’abitudine normalissima, in realtà potrebbe nascondere più di un significato.

Possibilità

Secondo le recenti ricerche che studiano il comportamento canino, leccandosi le labbra o il naso il cane potrebbe volerci dire più cose. La prima condizione che è anche quella più comune consiste nel fatto che il nostro cucciolone voglia dirci che ha fame. Il cane avverte quando si avvicina il momento della pappa. Allora, ecco che le sue papille gustative cominciano a rilasciare saliva per l’eccitazione.

Se, invece, l’azione di leccarsi le labbra avviene velocemente, sia dentro che fuori la bocca, forse il nostro amico sta cercando di riappacificarsi con noi. Dopo essersi comportato male o dopo averlo sgridato, il cane cerca di farsi perdonare come farebbe con un suo simile in natura. É il suo modo per placare le ire dell’amico umano. Inoltre, è possibile che questo comportamento sia accompagnato da sbadigli frequenti.

Se il nostro cane continua a leccarsi labbra e naso producendo tanta saliva ci sarebbe da preoccuparsi ed ecco perché

Al contempo, leccarsi spesso le labbra e il naso può significare che il cane sta vivendo un momento di ansia o di paura. Qualcosa lo mette a disagio e, come per la situazione precedente, è normale che la salivazione aumenti e che cerchi segnali pacificatori. Anche il cane non cerca mai lo scontro, ma lo evita. Tra i cuccioli è normale mostrare la pancia ai soggetti adulti e leccarsi le labbra.

Ma lo stress o l’ansia potrebbe accompagnarsi anche a stati di malessere fisico. Problemi di stomaco, febbre, dolori, possono indurre il cane a salivare di più o a doversi inumidire le labbra con più frequenza. In questi casi, sarebbe bene valutare altri segnali di sofferenza come i 5 descritti in questo articolo precedente. Nel caso ci si senta insicuri, meglio contattare il nostro veterinario.

