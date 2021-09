Sono numeri davvero incredibili quelli che riguardano il consumo di caffè in Italia. Secondo le statistiche basate sulle vendite, ogni famiglia della penisola consumerebbe tra i 35 e i 40 kg di caffè all’anno. Cifre importantissime che fanno del nostro Paese uno dei leader mondiali in assoluto. Guardando poi a quelli che sono invece i dati di tutto il pianeta, ogni individuo consumerebbe in media 4 kg di caffè. Gli italiani si collocano ovviamente sopra la media con un consumo pro capite che si attesta attorno ai 6 kg. Ma se il nostro caffè non è buono come quello del bar è per questo errore incredibile. Non dimentichiamo che anche la semplice azione di riempire la moka è una vera e propria tradizione con tutti i suoi accorgimenti.

Una media mondiale di circa quattro tazzine di caffè

Ecco quali sono le differenze tra le cialde e le capsule del caffè e perché nessuno ce le spiega mai, almeno ci provano i nostri Esperti. Secondo L’Autorità Europea per la sicurezza alimentare, ogni adulto potrebbe consumare circa quattro tazzine di caffè al giorno senza incorrere in particolari problemi per la salute. Questo, ovviamente in linea teorica, perché ognuno di noi è fatto a sé stante e deve sempre fare conto col proprio fisico e col consiglio del proprio medico.

Se il nostro caffè non è buono come quello del bar è per questo errore incredibile

Un’altra statistica molto interessante riguarda proprio i luoghi in cui gli italiani amano bersi i loro quattro caffè al giorno. Secondo un’indagine della ANSA, i nostri connazionali mediamente berrebbero:

un caffè al bar;

uno in ufficio;

due a casa.

Ecco allora che diventa molto importante non sbagliare la procedura per fare un buon caffè tra le mura domestiche. Ovviamente ci sono anche 2 particolari fondamentali per la buona riuscita del nostro caffè: la miscela di qualità e la pulizia della moka. Ma, c’è una piccola attenzione che può fare veramente la differenza sull’amarezza eccessiva del caffè che prepariamo quotidianamente.

A scuola di caffè

Per riuscire a dare ai nostri Lettori una visione chiara di ciò che stiamo spiegando, ci siamo rivolti a un amico che da tanti anni fa il rappresentante di caffè. Vedendoci preparare la moka a casa, ecco l’errore che ha rilevato nella nostra procedura. Non dobbiamo assolutamente pressare troppo il caffè dopo aver fatto la classica montagnetta. Questo perché l’acqua e successivamente la parte liquida stessa del caffè devono trovare maggiore spazio tra i granuli per omogeneizzare tutta la polvere. Pressandola invece troppo è come se creassimo una barriera che impedisce all’acqua di fondersi col caffè. Dobbiamo infatti ragionare come quando beviamo un buon infuso o un decotto. Col caffè accade la stessa identica cosa.

