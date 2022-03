Quante volte ci è capitato di acquistare una piantina di basilico di un verde intenso per poi vederla appassire inesorabilmente. In effetti è importante imparare a capire come accudirle nel modo giusto. Questo però non vuol dire soltanto innaffiarle con la giusta frequenza o scegliere la giusta esposizione al sole. Infatti, molte piante sono più predisposte di altre a determinate malattie. Lo stesso vale per il basilico, una piantina aromatica che può rivelarsi delicata se attaccata dalle sue malattie più comuni. Cerchiamo quindi di capire come contrastarle per poter godere del suo sapore e del suo aroma per tutto l’anno.

Cosa fare se si annerisce il gambo del basilico

Può capitare di notare che le foglie del nostro basilico comincino ad afflosciarsi su loro stesse. A volte, basta un lieve tocco per farle cadere. In più, il gambo, invece di essere di un verde brillante come le foglie, appare annerito. Probabilmente, in questo caso, il nostro basilico è stato attaccato da uno dei due funghi che causano la fusariosi. Entrambi colpiscono le radici per poi “otturare” i vasi linfatici che portano il nutrimento alla pianta. In questo caso, non possiamo far niente per salvarla, possiamo solo evitare che il fungo si propaghi ad altre.

Quindi eliminiamo sia la pianta che il terriccio e laviamo con cura anche il vaso. Possiamo però prevenire questa malattia evitando di far ristagnare l’acqua, tenendo il terreno umido ma non fradicio e mettendo dell’argilla espansa sul fondo. Evitiamo anche di arricchire troppo il terreno con dello stallatico, perché porta a dei livelli di azoto troppo elevati.

Se il nostro basilico ha questi sintomi dobbiamo correre ai ripari perché potrebbe soffrire di queste comuni malattie

Potrebbe capitarci di notare delle piccole macchie scure sulla superficie delle foglie. A volte, a queste si può anche associare una sorta di muffa nerastra. Quando questo succede si tratta quasi sicuramente di peronospora. Anche in questo caso non possiamo fare granché, ma possiamo solo limitarci a impedire la propagazione di questa malattia agendo come descritto sopra. Altrimenti, possiamo provare a salvare la pianta con un fungicida specifico. Per prevenire la peronospora, invece, ancora una volta evitiamo i ristagni e non bagniamo le foglie della pianta mentre la innaffiamo.

Allo stesso tempo, se non notiamo muffa, potremmo semplicemente aver fatto bruciare le foglie innaffiandole in pieno sole.

Cosa fare se il basilico ha le foglie gialle

Generalmente, quando le foglie si ingialliscono vuol dire che la pianta sta appassendo. Questo potrebbe essere dovuto a carenza di acqua, per cui in questo caso dovremo solo innaffiarle più spesso. Se però il discorso riguarda solo le foglie, potrebbe anche trattarsi di clorosi, dovuta spesso all’acqua molto ricca di calcare. Ciò vuol dire che l’acqua che utilizziamo per innaffiare il basilico è troppo dura e dobbiamo quindi optare per quella da bere oppure riempire una bacinella con l’acqua del rubinetto per lasciarla a riposare una notte intera. Se il nostro basilico ha questi sintomi, aiutiamolo anche utilizzando un concime molto ferroso.

