La maggior parte di noi ha in casa un animale da compagnia, i più diffusi come ben sappiamo sono i cani e i gatti. Alcuni li acquistano altri li adottano ma sta di fatto che in tante case ormai è davvero raro non trovarne uno.

Sappiamo bene che i nostri amici a quattro zampe hanno bisogno di cure e attenzioni specifiche, loro diversamente da noi non sono dotati di parola. Il loro modo per comunicare è basato su dei comportamenti che con il tempo impariamo a comprendere e anche dallo sguardo. Proprio gli occhi dei nostri amici animali sono in grado di comunicare e di dirci e darci tanto.

Alcune volte i nostri animali possono soffrire di una lacrimazione eccessiva, questo può essere dovuto a delle infiammazioni come ad esempio la congiuntivite o altro. In questi casi consigliamo sempre di rivolgersi al proprio veterinario di fiducia, che potrà darci tutte le informazioni in merito.

Se il nostro amico Fido soffre di questo comune problema allora questi sono i rimedi naturali da applicare.

Ecco i rimedi per la lacrimazione eccessiva del cane.

Se il nostro cane soffre di una lacrimazione eccessiva e sappiamo che non è causata da un grave problema, possiamo risolverla con dei rimedi naturali.

Primo tra tutti consigliamo l’utilizzo della camomilla, se notiamo che oltre la lacrimazione vi è anche del gonfiore sulle palpebre questa risulta ottima. La camomilla gode di proprietà antibatteriche, antimicotiche e analgesiche. Possiamo utilizzarla inumidendo il panno con della camomilla raffreddata e utilizzarlo per pulire gli occhi del cane.

Un altro rimedio che possiamo utilizzare per contrastare la congiuntivite del nostro cane è l’amamelide. Questo rimedio non è molto conosciuto ma risulta davvero molto efficace per fare impacchi o lavaggi agli occhi. Questa pianta gode di proprietà analgesico che la rendono un toccasana per la cura della congiuntivite del cane.

Alcuni ricorrono anche ad altri rimedi come ad esempio i fiori di Bach, secondo questi anche questo metodo risulta efficace contro la congiuntivite. Dunque, se il nostro amico Fido soffre di questo comune problema allora questi sono i rimedi naturali da applicare.