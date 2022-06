Le ciliegie sono uno dei frutti stagionali più amati in Italia. Il periodo in cui sono disponibili dura soltanto qualche settimana. Ma quando ci sono, ce ne sono tantissime. E se dopo esserci rimpinzati e averne distribuite ad amici e parenti ci avanzano ancora molte ciliegie, non buttiamole assolutamente nel compost. Esistono infatti molte ricette trasmesse dalla tradizione che ci permettono di consumare le ciliegie avanzate, e ovviamente di conservarle a lungo per godercele anche quando l’albero non fruttifica più. Vediamo tre ricette semplici e buonissime per usare subito le ciliegie e non sprecarne nemmeno una.

Ciliegie cotte nel vino per un dessert che sorprenderà gli ospiti

La prima ricetta è davvero semplicissima: si tratta delle ciliegie cotte nel vino. Per realizzarla possiamo scegliere sia vino rosso che bianco. Procediamo così: in una pentola capiente facciamo sobbollire del vino insieme a un paio di cucchiai di zucchero, una stecca di cannella e qualche chiodo di garofano. Poi aggiungiamo le ciliegie. Lasciamole cuocere per qualche minuto, poi estraiamole. Rimettiamo la pentola sul fuoco e facciamo cuocere la mistura in modo che si ritiri e diventi densa. Rimettiamo le ciliegie nella pentola e serviamole tiepide.

Se il nostro albero produce troppe ciliegie non sprechiamole ma usiamole in queste ricette buonissime per consumarle subito senza sprechi

La seconda semplicissima ricetta per utilizzare in fretta tante ciliegie è un ottimo smoothie. Lo smoothie è una ricetta estremamente versatile, che si può realizzare con gli ingredienti freschi di stagione sia d’estate che d’inverno. Lo smoothie alle ciliegie è freschissimo e saziante. In un frullatore mettiamo una banana tagliata a fette, le ciliegie rigorosamente denocciolate, e altra frutta a nostra scelta, come pesche, o frutti di bosco. Aggiungiamo del latte (vaccino o di soia) e dei cubetti di ghiaccio, poi frulliamo.

Marmellata di ciliegie per consumarle anche d’inverno

Se il nostro albero produce troppe ciliegie, non per questo dobbiamo consumarle tutte subito. Il modo migliore per preservarle è preparare una marmellata. Denoccioliamo le ciliegie e mettiamole in una pentola con dello zucchero con un rapporto ciliegie/zucchero di circa 3:1, e il succo di un limone. Per far addensare la marmellata possiamo usare una mela tagliata a fette grossolane, oppure un preparato apposito che troviamo in tutti i supermercati. Cuociamo le ciliegie a fuoco lento fino a quando la confettura non si sarà sufficientemente addensata. Poi versiamola in vasetti sterili, chiudiamo i vasetti e mettiamoli a testa in giù per qualche ora. La nostra marmellata si conserverà per diversi mesi.

