Spesso passando davanti ai negozi si trova il marciapiede bagnato di acqua insaponata. I commercianti devono provvedere da soli a tenere pulita la zona davanti alle vetrine. Ma quali responsabilità ci sono se il negoziante lava il marciapiede con abbondante sapone ed il passante cade?

La questione è arrivata fino in Cassazione. Si trattava di scegliere tra due interpretazioni del fatto. Se l’acqua insaponata va considerata ben visibile e perciò evitabile dal pedone, non c’è responsabilità del negoziante. Se invece il liquido scivoloso è considerato insidia non facilmente percepibile, il passante non poteva cogliere il pericolo. In questo secondo caso ha allora diritto ad un risarcimento.

La decisione parte dalla norma. In questo caso l’art. 2051 codice civile secondo cui il custode di una cosa, o di un’area, deve tenerla in condizioni di sicurezza. Il custode dell’area è tenuto al risarcimento dei danni che altri abbiano subito se l’area presentava elementi di non sicurezza.

Se il negoziante lava il marciapiede e il passante cade?

Il negoziante può liberarsi da ogni responsabilità se dimostra che il danno è dovuto a caso fortuito. Caso fortuito significa elementi imprevedibili e casuali che non potevano essere previsti ed evitati. Nel caso fortuito rientra anche la condotta distratta del passante che non si sia accorto dell’acqua saponata solo perché distratto.

La Cassazione ha ritenuto che il negoziante debba risarcire il passante caduto a causa dell’acqua saponata sparsa sul marciapiede. La Corte valuta anche la condotta del pedone. Conferma, pertanto, che il pedone deve fare attenzione a dove mette i piedi ed evitare da solo le fonti di pericolo facilmente percepibili. Ma in questo specifico caso il pedone, anche se vede che il marciapiede è bagnato, non può capire se si tratti addirittura di acqua saponata. Il suggerimento della Redazione di Proiezionidiborsa è che il negoziante transenni il marciapiede appena lavato finché non torna asciutto. Una piccola precauzione che evita risarcimenti anche importanti.