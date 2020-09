Se il mutuo è nullo non pago interessi alla banca, il prestito è gratis e la banca mi restituisce gli interessi pagati finora. Lo dice la Corte di Appello di Torino con la sentenza 872 del 2020.

Su queste pagine abbiamo già parlato del mutuo fondiario. Oggi vi illustriamo un possibile caso di nullità del vostro mutuo. Se il vostro contratto è nullo la banca non ha diritto di ricevere gli interessi ed anzi deve restituirvi quelli che avete già pagato. Bella notizia, vero?

La possibile nullità deriva dall’art. 38 Testo Unico Bancario, secondo cui il limite di finanziabilità è pari al 80% del valore del bene immobile cui il mutuo è relativo. Se la percentuale finanziata supera quella prevista dalla legge il mutuo è nullo.

Se il mutuo è nullo non pago interessi alla banca

Fin qui niente di rivoluzionario. Nuova è invece la conseguenza che la Corte di Appello fa derivare da quella nullità. Per i Giudici il cliente ha diritto di vedersi restituire tutti gli interessi pagati fino a quel momento. I clienti dovranno restituire alla banca solo il capitale ricevuto in prestito senza aggiunta di interessi. In pratica un mutuo gratis.

Non solo: è la banca che paga gli interessi a voi. Perchè? Perchè se vincete la causa la banca, come abbiamo detto, deve restituirvi gli interessi che le avete versato fino a quel momento. Sarà una bella cifra. Siccome con la sentenza chiedete in restituzione una somma di denaro ben precisa su quella somma la banca deve pagarvi gli interessi legali.

Oltre ad usufruire del prestito di denaro in modo del tutto gratuito potreste ottenere anche un piccolo guadagno con gli interessi legali riconosciutivi in sentenza.

La banca avrebbe la possibilità di chiedere la conversione del mutuo da fondiario ad ipotecario ordinario. In questo il caso il contratto di mutuo potrebbe non essere nullo. Ma se la banca non chiede tempestivamente la conversione in giudizio voi avete la strada libera per la vittoria della causa. Grazie anche alla sentenza della Corte di Appello di Torino che vi abbiamo indicato.