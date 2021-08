Ecco la raccomandazione odierna del nostro Ufficio Studi: se il minimo mensile di Piazza Affari è stato segnato ora è il momento di cavalcare 3 titoli. Spieghiamo meglio la nostra strategia operativa ma prima facciamo una premessa.

Se la nostra view si rivelerà corretta, il mese di agosto dovrebbe vedere i principali listini azionari lasciare alle spalle i minimi in questa prima settimana di contrattazione per poi accelerare al rialzo. Di volta in volta, nel nostro punto sui mercati andremo a monitorare la situazione.

Quali sono i livelli che attendiamo durante il mese?

Ftse Mib Future

area di minimo 25.100/25.500

area di massimo 26.550/27.245

Per il momento da inizio mese è stato segnato il minimo a 25.200 ed il massimo a 25.670. Da domani in poi, si dovrebbe accelerare al rialzo e nonostante fisiologici alti e bassi, si dovrebbe salire fino a ferragosto e poi fino alla fine del mese.

I nostri Trading System stanno monitorando con grande attenzione Eni, EXOR e Moncler, perchè sembrano pronti per iniziare fino alla fine del mese una fase rialzista di alcuni punti percentuali (3/5% almeno).

Se il minimo mensile di Piazza Affari è stato segnato ora è il momento di cavalcare questi 3 titoli

ENI, ultimo prezzo a 10,136. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 7,965 ed il massimo a 10,834. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale inferiore a 9,59, i prezzi potrebbero continuare a salire in poche settimane verso l’area di 11,50/12,75. Nel breve, pericolosa una chiusura giornaliera inferiore a 9,952.

EXOR, ultimo prezzo a 70,58. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 59,51 ed il massimo a 73,40. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale inferiore a 66,48, i prezzi potrebbero continuare a salire in poche settimane verso l’area di 74,62/75,90. Nel breve, pericolosa una chiusura giornaliera inferiore a 69,74.

Moncler (MIL:MONC), ultimo prezzo a 58,74. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 46,22 ed il massimo a 60,88. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale inferiore a 56,84, i prezzi potrebbero continuare a salire in poche settimane verso l’area di 60,50/62,50. Nel breve, pericolosa una chiusura giornaliera inferiore a 57,96.