Da sempre esiste una simpatica rivalità in casa tra cane e gatto. Rivalità decisamente rivista e corretta nel corso degli ultimi anni. Questo grazie soprattutto, come dicono le statistiche, alle coppie che in casa adottano sia il cane che il gatto. Soprattutto le coppie di ragazzi giovani, che amano crescere i propri figli con degli amici a quattro zampe. Cosa che come ricordano medici ed esperti, aiuterebbe i bambini a crescere più allegri, ottimisti e sociali. Solitamente il cagnetto entra subito in sintonia con tutti i componenti della famiglia. Potrebbe rivelarsi invece più asociale il gatto, soprattutto se lo introduciamo da adulto. Non spaventiamoci perché fa parte del suo carattere e del suo DNA di predatore indipendente. Ma se il micio di casa non si fa conquistare ecco i trucchetti giusti per farci amare senza compromessi dal nostro amico.

Sfatare un falso tabù

Qualcuno sostiene che il gatto non sia affettuoso come il cane. Un errore da non fare, perché parliamo di due specie completamente diverse. Non è vero che il gatto non è un coccolone, solamente, a differenza del cane, nei secoli non si è legato al padrone così da vicino. Una delle primissime cose che non dovremmo fare per sbagliare l’approccio è forzare il gatto. È infatti inutile continuare a prenderlo in braccio e portarselo sul letto o sul divano. Il micetto se ne andrà quasi subito. Per la sua indole, decide lui se e quando venire a farsi coccolare. Otterremo il suo rispetto anche dandogli acqua e cibo regolarmente.

Se il micio di casa non si fa conquistare ecco i trucchetti giusti per farci amare senza compromessi dal nostro amico

Attenzione che, a differenza del cane, il gatto non accetta molto volentieri due atteggiamenti educativi:

urla e rimproveri;

sguardo fisso.

Mentre nel primo caso il gatto si allontana generalmente dai rumori, nel secondo lo prenderebbe come una provocazione. Di solito il nostro micetto preferisce crogiolarsi in un ambiente sereno e rilassato. Facciamoci caso anche a quando litighiamo in casa. Mentre il cane inizia ad abbaiare e spesso prende le parti di uno dei contendenti, il gatto prende e se ne va. Ci fa capire che il casino ce lo possiamo tenere noi. Inoltre, dato il suo carattere istintivo e predatore, il gatto non accetterà mai il duello visivo. Se vogliamo che ci si affezioni, capendo comunque le regole di casa, dovremmo usare calma e pazienza. Mai sfidarlo in un duello all’ultimo sguardo, come faremmo col cane.

Approfondimento

Oltre a essere bellissimo questo è il gatto considerato il più intelligente e con una caratteristica unica e speciale