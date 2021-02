Il dolore ai denti e alle gengive è uno dei più fastidiosi che possiamo sperimentare. Parliamo infatti di un disturbo che, alle volte, può durare per giorni. Ed è proprio la sua costanza a stancarci sia fisicamente che psicologicamente. Capita infatti che il mal di denti sia talmente forte che faremmo di tutto per farlo smettere. A questo proposito, effettivamente esistono diverse opzioni per cercare di ovviare al problema. Infatti se il mal di denti non ci da tregua questo è il rimedio che stiamo cercando.

Problemi diversi

Come in tutti i fastidi e i dolori che riguardano il corpo umano, le cause possono essere diverse. Nel caso specifico del cavo orale, i motivi che si nascondono dietro a un mal di denti sono potenzialmente infiniti. Da un’afta ad un’infiammazione gengivale, la lista ahimè è molto lunga. A meno che non si tratti di un disturbo specifico per cui è necessaria una terapia medica, in questo articolo vogliamo consigliare un metodo interessante. Vediamo dunque perché se il mal di denti non ci da tregua questo è il rimedio che stiamo cercando.

Olio essenziale di timo

Gli oli essenziali sono delle sostanze che possiamo utilizzare veramente per mille scopi diversi. Ad esempio possiamo sfruttarli per purificare l’aria del nostro appartamento e profumare in questo modo l’ambiente di casa, ma non solo. Alcuni oli, come quello di timo appunto, presentano dei benefici incredibili dovuti al fatto che contengono delle proprietà antibatteriche e antiossidanti. Dunque, soprattutto in caso di lievi infezioni che solitamente appaiono sotto forma di afte, potremmo pensare di utilizzarlo. Vediamo come fare.

Basterà semplicemente versare qualche goccia di olio essenziale di timo in un pezzo di cotone. Usiamo quindi questo per tamponare il lato della bocca dove più sentiamo dolore. Così facendo l’infiammazione andrà piano piano attenuandosi, dandoci dunque il sollievo che stavamo tanto cercando. Oltre ad essere un rimedio molto economico, è facilissimo da mettere in pratica. Saremo così in grado di dire finalmente addio a quel fastidioso mal di denti che ci stava rovinando le giornate. Provare per credere.