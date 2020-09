Se il lockdown fosse incostituzionale le multe andrebbero annullate

Durante il lockdown sono state fatte multe ai cittadini usciti per andare a correre o perché non indossavano la mascherina. Ma se il lockdown fosse incostituzionale le multe Covid andrebbero annullate.

Quali sono per ora le opinioni in questo senso?

Prima di tutto c’è stata la sentenza del Giudice di Pace di Frosinone del 29 luglio 2020. Questo giudice ha già pronunciato l’illegittimità di una multa emessa durante il lockdown. Vi ricordiamo però che non siamo negli USA e che da noi una sentenza non ha un valore vincolante per gli altri giudici che debbano pronunciarsi su casi simili.

Quindi può darsi che altri giudici in Italia, leggendo la sentenza di quel collega, condividano le sue opinioni e scrivano altre sentenze in quel senso. Oppure può accadere che quello rimanga un caso isolato e che le multe emesse durante il lockdown rimangano valide ed efficaci.

Se il lockdown fosse incostituzionale le multe Covid andrebbero annullate

A quella sentenza isolata si giunge un altro parere. Si tratta di un comunicato diffuso il 28 luglio 2020 dallo “Osservatorio permanente per la legalità costituzionale” istituito presso il “Comitato popolare per la difesa dei beni pubblici e comuni Stefano Rodotà”.

L’osservatorio è un organismo competente, composto da esperti di diritto e presieduto da un professore di diritto civile dell’Università di Torino.

Con il comunicato che abbiamo citato l’Osservatorio ha affermato che le multe inflitte ai cittadini che non indossavano la mascherina o che erano stati sorpresi a correre per strada sarebbero illegittime. Perchè illegittime? Perchè le multe sono state elevate sulla base dei vari DPCM emessi dal Governo per disciplinare il periodo della quarantena. L’uso del DPCM potrebbe essere illegittimo perché essendo un provvedimento del Governo ha carattere amministrativo. Per restringere le libertà personali garantite dalla Costituzione, per esempio quella di circolare sul territorio nazionale, sarebbe necessario un provvedimento che ha forza di legge. Non un semplice provvedimento amministrativo. Tra i tipi di atti previsti dal nostro ordinamento sarebbe stato adatto un Decreto Legge. Anche il Decreto legge viene adottato dal Governo in casi di urgenza, ma deve poi essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni. Questa conversione gli darebbe forza di legge e non di semplice atto amministrativo.

Le conseguenze di questa ricostruzione

Dobbiamo invitarvi a grande prudenza ed a non crearvi illusioni. Come già scritto, infatti, per il momento a favore di questa tesi ci sono solo una sentenza di un giudice di pace ed un parere di un Osservatorio. L’osservatorio è un organismo con potere solo consultivo e con funzioni di studio e ricerca. Non si tratta di un giudice.

Certo però che se questo indirizzo dovesse diffondersi potrebbero essere illegittime le multe per non aver indossato le mascherine e quelle per essere usciti per motivi diversi da quelli consentiti. Potrebbero essere illegittime anche tutte le altre imposizioni dovute al Covid. Tra questi anche gli obblighi di sanificare e di tenere il registro delle sanificazioni.

