È l’incubo peggiore di ogni pasticcere casalingo: scoprire quando abbiamo già cominciato a preparare una torta che in casa manca il lievito. In questi casi sono poche le alternative, molti di noi corrono in fretta al supermercato o ci mandano qualche sfortunato membro della famiglia. Ma in realtà, se scopriamo all’ultimo momento che non abbiamo a disposizione del lievito per dolci non dovremo per forza correre al supermercato. Ci sono infatti molte alternative che sicuramente avremo già a casa e che ci permetteranno di avere risultati molto buoni anche senza il lievito. Vediamo di che cosa si tratta.

Se il lievito è finito ecco cosa usare per salvare la torta in corso d’opera con risultati eccellenti

Anche se il lievito per dolci è lo strumento migliore, se vogliamo una torta sofficissima, le nostre nonne hanno preparato torte per generazioni senza il lusso del lievito, e sono sempre riuscite a ottenere ottimi risultati. Questo perché in realtà esistono alternative molto semplici a questo ingrediente. Vediamone alcune. Se il lievito è finito ecco cosa usare per salvare la torta in corso d’opera con risultati eccellenti.

Bicarbonato e succo di limone o yogurt

Come sappiamo, se mettiamo insieme bicarbonato e succo di limone otterremo una reazione quasi ‘esplosiva’: queste due sostanze, infatti, formano velocemente delle bollicine d’aria molto voluminose. Possiamo approfittare di questo fenomeno per rendere più leggera e soffice la nostra torta. In realtà al posto del limone possiamo utilizzare qualunque ingrediente acido che abbiamo in cucina, come lo yogurt greco o l’aceto di mele. Mescoliamo i due ingredienti in un bicchiere e aggiungiamoli all’impasto all’ultimo momento prima di infornarlo. I risultati saranno straordinari.

Albumi montati a neve

Niente di più facile che sostituire il lievito con gli albumi montati a neve. Prendiamo gli albumi di 2 uova e sbattiamoli energicamente con una frusta manuale oppure elettrica. Le bollicine d’aria intrappolate negli albumi ci aiuteranno a far lievitare la nostra torta.

Acqua dei ceci montata a neve

Finalmente un trucchetto per non sprecare l’acqua che si trova nei ceci in lattina: è perfetta da utilizzare al posto del lievito quando ci troviamo alle strette. L’acqua dei ceci, anche chiamata acquafaba, può essere montata a neve esattamente come gli albumi d’uovo. Un risultato morbidissimo e goloso utilizzando un ingrediente che abbiamo tutti in casa e che troppo spesso scartiamo.

