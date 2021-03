Apriamo il pc e ci mettiamo a lavorare. Il nostro micio sta riposando, nella sua cuccetta. Tutto regolare, si può lavorare in pace. Il tempo di cliccare sul primo tasto e il micio si materializza sulla tastiera. Com’è possibile? Si tenta di distrarlo con i suoi giochi preferiti, ma non vuole proprio lasciare in pace il pc. Ecco, una soluzione potrebbe essere regalargli un computer tutto suo.

Se il gatto si sdraia sempre sulla tastiera del pc quando lo usiamo regaliamogliene una tutta sua

A quanto pare il gatto tende a mimare i comportamenti degli umani. Sarebbe questo uno dei motivi per cui la tastiera li attira così tanto. Ma prima di tutto, è l’attenzione del padrone che cercano. Infatti se si sta lavorando al pc si è concentrati. E il gatto si accorge subito che non è più al centro della nostra attenzione. Quindi cosa fa, invade lo spazio che ci sta distraendo da lui. Impedendoci di lavorare e costringendoci ad accarezzarlo. Furbo, no?

Quindi come fare per abituarlo a non colonizzare la tastiera?

Dandogliene una tutta sua da occupare. Sì perché tra le altre cose, il pc è anche una fonte di calore. Per quello il micio sta molto comodo sulla tastiera del computer acceso. Si prende le nostre attenzioni, ci imita e sta al caldo. Un vero genio. Per questo quando si cerca di distrarlo con giochini o spostandolo nella cuccia non abbiamo fortuna. Allora basta provare procurandogli un computer funzionante tutto per lui.

Quasi tutti in casa abbiamo un vecchio portatile che ormai è troppo lento. O si accende ma non si avvia completamente. Ecco un modo intelligente per dargli nuova vita. Farlo diventare il pc del nostro micio. Posizionandolo vicino alla nostra postazione, lui avrà la sua tastiera personale. Si prenderà le nostre carezze, ma permettendoci così di lavorare in santa pace.

Quindi, se il gatto si sdraia sempre sulla tastiera del pc quando lo usiamo regaliamogliene una tutta sua. Provare per credere. Quando il micio avrà il suo computer non ce lo ritroveremo più sulla nostra tastiera!

