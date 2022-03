Chi condivide la propria casa e la propria vita con un amico felino lo sa benissimo: un gatto annoiato può porre grandi rischi all’integrità dei nostri soprammobili, divani, tende e poltrone. Soprattutto se il nostro gatto non ha accesso a un giardino, o comunque a uno spazio esterno, è fondamentale fornirgli un modo per sfogare la sua energia. Importantissimo quindi che abbia dei giocattoli a disposizione.

Ma non sono soltanto i bisogni fisici dell’amico a quattro zampe che vanno soddisfatti, bensì anche i suoi bisogni psicologici. I gatti sono creature per natura curiose e intraprendenti ed è normale che si annoino se non hanno a disposizione un modo per utilizzare la loro intelligenza. È importante quindi dare al gatto l’opportunità di stimolare anche la mente. Ma vediamo come.

Il gatto ha dei bisogni psicologici e mentali

Se i classici topi di pezza e piume attaccate a un filo hanno stancato il nostro gatto e ora si annoia con conseguenze distruttive per il mobilio e i soprammobili, non perdiamo le speranze. È semplice costruire un gioco interattivo e stimolante che terrà occupato il nostro curioso amico baffuto per ore. L’occorrente è facilmente reperibile. Ci servono vasetti di yogurt vuoti, rotoli di carta igienica finiti e bottigliette di plastica. Ma vediamo nel dettaglio come costruire un semplicissimo ma molto stimolante giocattolo.

Se il gatto si annoia ecco il gioco ideale da preparargli per stimolare la sua intelligenza

Dobbiamo fare in modo che il gatto si senta stimolato sia mentalmente sia dal punto di vista sensoriale. L’incentivo migliore in questo caso è il cibo. Possiamo creare per i nostri gatti una sorta di puzzle interattivo che li stimola a usare l’astuzia per ottenere dei bocconcini prelibati. Vi sono diversi modi. Ad esempio, possiamo utilizzare dei rotoli di carta igienica con dentro delle crocchette che poi vengono ripiegati in modo da formare un pacchettino.

Un altro pezzo del puzzle può essere un vasetto dello yogurt attaccato al pavimento con dentro due o tre crocchette. Il vasetto deve essere abbastanza stretto in modo che il gatto non possa infilarci il muso. In questo modo dovrà utilizzare solo le zampe e l’ingegno per recuperare le crocchette.

Creiamo delle bottiglie basculanti per stimolare l’ingegno del gatto

Se il gatto si annoia, è facile creare dei giocattoli stimolanti. Un altro gioco semplicissimo da preparare consiste nel mettere delle crocchette sul fondo di una bottiglia di plastica senza tappo, poi infilzare la bottiglia con uno spiedino e sospenderla con uno spago. Il gatto dovrà far girare la bottiglia in modo da rovesciare le crocchette. Sarà costretto a usare non soltanto le zampe, ma anche il cervello.

A proposito di bisogni dei gatti, cosa potrebbe significare se il gatto fa la cacca fuori dalla lettiera? Spesso questo comportamento ha una spiegazione insospettabile.