Sarà successo tante volte che il nostro gatto si sia allontanato per poi fare ritorno dopo qualche ora. Magari per curiosità o attratto da un altro animale, si è allontanato ma è poi rientrato senza alcun problema.

Accanto a queste ipotesi che potremmo definire a lieto fine, ve ne sono altre meno felici. Può accadere infatti che il nostro gatto si allontani da casa senza fare ritorno per lungo tempo.

In quel caso l’ansia sale e la paura ci pervade. Quale sarà mai la ragione della fuga? Se il gatto scappa da casa il motivo potrebbe essere uno di questi.

È in calore

I gatti non sterilizzati, quando sono in calore hanno un forte istinto di trovare il o la loro partner. Ciò accade soprattutto nei maschi, ecco perché potrebbero non fare ritorno a casa per diversi giorni.

Questa è certamente la principale ragione alla base della latitanza del nostro amico felino.

Istinto e territorio

Altri due motivi potrebbero essere la necessità di difendere il proprio territorio da quelli che il gatto percepisce essere delle minacce e l’istinto predatorio. Quest’ultimo caso si distingue dall’ipotesi in cui il nostro felino sia in calore, dato che l’istinto predatorio prescinde dalla sua sterilizzazione.

Difatti, ciò potrebbe dipendere soprattutto dalla mancanza di stimoli cui il gatto è abituato in casa. Ed ecco che anche una minima distrazione rischia di essere la ragione della sua fuga.

Se il gatto scappa da casa il motivo potrebbe essere uno di questi: interferenze

La presenza di altri gatti o di nuove persone in casa genera paura nei mici che così cercano di difendersi recandosi altrove.

Non è sempre facile distinguere ciascuno di questi casi e saperli gestire nel modo corretto. Non bisogna tuttavia lasciarsi prendere dal panico ed è importante cercare di mantenere il sangue freddo e la lucidità.

Se capiamo che il problema deriva dal poco tempo che gli dedichiamo, allora cerchiamo di giocare un po’ più con lui e di farlo distrarre. Anche gli animali hanno bisogno di tante attenzioni.