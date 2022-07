I gatti sono, insieme ai cani, i quattro zampe più apprezzati e diffusi nelle case italiane. Animali che riescono ad alternare atteggiamenti schivi e solitari a slanci di incondizionata affettuosità. Tutti coloro che hanno avuto un gatto concordano sul fatto che non è vero che questi animali amano la solitudine. Sicuramente, rispetto ad un cane, il gatto saprà sopportare meglio i momenti in solitaria. Tuttavia, sono momenti che dovrebbero essere sporadici e, soprattutto, non prolungati nel tempo. Infatti, come i cani se lasciati molto da soli tenderanno a soffrire. Quando il gatto si lamenta non è raro che cominci anche a piangere. Ma, come distinguere la sofferenza dalla ricerca di attenzione? Oggi si cercherà di capire perché il gatto potrebbe emettere lamenti anche durante la notte.

Se il gatto piange davanti alla porta anche di notte senza apparente motivo potrebbe essere per queste insospettabili cause

Il piagnisteo del gatto potrebbe derivare da diverse motivazioni. Bisogna, però, premettere che è del tutto normale che il gatto si lamenti in qualche occasione. Questo non dovrà allarmarci più di tanto. Solamente nel caso in cui queste lamentele dovessero diventare quotidiane sarà bene agire. Il gemito del gatto ricorderà molto quello dei neonati e potrebbe avvenire per diversi motivi. Tra questi l’avanzare dell’età ma anche problemi di digestione, fame oppure dolori. Se il gatto dovesse lamentarsi con frequenza si consiglia di osservarlo attentamente e, nel caso, rivolgersi al veterinario.

Ma perché la porta?

Uno degli elementi capaci di stimolare maggiormente il miagolio notturno e diurno del nostro gatto è la porta di casa. Il gatto, infatti, potrebbe voler uscire o rientrare a casa a seconda che si trovi all’interno o all’esterno. Se possibile si consiglia di assecondare la volontà del gatto lasciandolo uscire. Se questo non fosse possibile, però, si potrà procedere diversamente. In questo caso sarà preferibile distrarre il gatto facendolo giocare, ovviamente sarà inutile sgridarlo. Se il gatto piange davanti alla porta anche di notte il problema potrebbe anche essere legato alla fame. Si consiglia di lasciare dei croccantini a disposizione dell’animale anche durante la notte.

Dove comprare i giochi

Tra i giochi più gettonati dai gatti troviamo i tiragraffi ma anche i peluches per gatti. Si potranno acquistare sia online che in negozi specializzati per animali. I prezzi varieranno in base al prodotto ma si potranno trovare tiragraffi a circa 40 euro ma anche a meno. I giochini classici, poi, costeranno sui 10 euro ma alcuni potrebbero costare di più.

Lettura consigliata

Chi ama i gatti deve sapere cosa fare in questa situazione molto comune senza commettere errori