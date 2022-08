La rubrica “il mio gatto fa cose strane” continua ad arricchirsi. Ogni giorno osserviamo nel nostro amico felino dei comportamenti buffi o inspiegabili. Per esempio, potremmo domandarci perché il nostro gatto morde sempre le caviglie. Alcuni potrebbero credere che sia per gioco. In realtà, dietro ai morsi del gatto si nasconde sempre una spiegazione più complessa.

Fattori ambientali e di età

Per capire i motivi dietro ai morsi alle caviglie del nostro gatto dobbiamo prima capire se sia questione di età. Infatti i gatti giovani mordono per gioco, in quanto sono inconsapevoli dell’atto in sé. Per loro è infatti un modo per scoprire l’ambiente che li circonda e per prendere confidenza con esso. Se il gatto è stato strappato troppo presto alla mamma, potrebbe non saper dosare i morsi, anche in età adulta. Stare con gatti adulti permette, infatti, ai cuccioli di apprendere le regole di comportamento. Non dobbiamo dimenticare, poi, che il gatto è un felino e, come tale, il morso è nel suo istinto predatorio.

Inoltre il gatto, così come avviene anche per i bambini, tende ad emulare il comportamento del suo umano di riferimento. Percepisce le nostre emozioni e reagisce di conseguenza. Un gatto eccessivamente aggressivo corrisponde spesso a un padrone altrettanto “focoso”, che tende ad alzare spesso la voce o muoversi bruscamente nell’ambiente. In questo caso, il gatto assume un atteggiamento di difesa, per proteggersi. Ma perché proprio le caviglie? Stiamo per scoprire i significati dietro ai morsi in questa particolare zona del corpo.

Se il gatto morde le caviglie non è per giocare ma per altro motivo

Il gatto morde, in generale, per liberarsi di una tensione che non può sfogare altrove. Nello specifico, il gatto morde le caviglie solitamente per mancanza di espressione dell’attività predatoria. Cosa significa? Il gatto, da predatore quale è in natura, ha l’istinto di cacciare. Se vede qualcosa in movimento, il suo istinto è di attaccarlo, come fosse una preda. Questo succede soprattutto nei gatti che vivono a casa, che non escono e non girovagano all’esterno, proprio perché hanno meno occasioni per sfogare questo istinto primordiale. Per ovviare a questo problema ci basterà aumentare le sessioni di gioco, soprattutto quelle che simulano l’attacco predatore-preda.

Richiesta di attenzioni

In altri casi, il morso alle caviglie è semplicemente una manifestazione di frustrazione per mancanza di attenzioni. Se ignoriamo o manchiamo di comprendere le richieste del nostro gatto, come dargli il cibo o aprire una porta, lui richiamerà la nostra attenzione in un modo che ci costringe a dargli ascolto. Meglio intervenire per calmare il nostro gatto stressato, altrimenti la situazione potrebbe degenerare. Perciò, adesso sappiamo che, se il gatto morde le caviglie, potrebbe volerci comunicare un disagio o manifestare la sua vera natura da felino predatore, che noi non dovremmo ignorare.

