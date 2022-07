Quando portiamo il nostro primo gatto in casa, notiamo subito come questo impara gradualmente ad adattarsi ai ritmi familiari. In effetti, sembra entrare a far parte della famiglia a tutti gli effetti, tanto da guadagnarsi ampie dosi d’affetto. Ci piace spendere il tempo insieme e osservarlo quando fa le cose più strane.

A volte è difficile interpretare i suoi comportamenti, anche perché dietro c’è sempre un messaggio che vuole comunicarci. Un chiaro esempio è quando il gatto ci fissa negli occhi come in attesa di qualcosa.

Tutto ciò non è così strano, dal momento che si tratta comunque di una specie diversa dalla nostra e che ha quindi i suoi tratti specifici. Ad esempio, spesso ci dimentichiamo che i gatti sono dotati di sensi molto più acuti dei nostri. Sappiamo che hanno una vista particolarmente sviluppata, anche di notte, ma anche l’olfatto è estremamente potente. Tanto è vero che pare che il naso di un gatto riesca a percepire gli odori 10 volte meglio rispetto a quello dell’uomo.

Come possiamo immaginare, questo super olfatto presenta sia dei vantaggi che degli svantaggi, soprattutto quando percepisce dei cattivi odori. È interessante scoprire, però, che proprio questi potrebbero essere alla base di un suo comportamento bizzarro.

Se il gatto miagola e sembra infastidito potrebbe aver annusato uno di questi 3 odori che possono essere un pericolo

Ci sono diversi odori che noi non percepiamo o che consideriamo dei profumi, che non sono molto graditi ai gatti. Un esempio classico è l’odore degli agrumi, che innesca nel micio una reazione simile allo spavento e che tanto ci fa sorridere quando lo filmiamo o lo vediamo sui social. Infatti, l’odore particolarmente acre di limoni, arance e simili è troppo intenso per il nostro amico a quattro zampe e potrebbe quindi cominciare a lamentarsene miagolando o agitandosi.

Pare che anche lo shampoo produca un odore sgradito ai gatti, per quanto questo possa risultare profumato per noi. Questo potrebbe essere dovuto ad alcune sostanze chimiche utilizzate dai produttori proprio per profumare i capelli e che i mici considerano troppo aggressive.

Infine, il gatto potrebbe sembrarci infastidito o cominciare a miagolare preoccupato quando si trova in presenza dell’edera. Questa infatti sarebbe una pianta molto velenosa per gli animali nel momento in cui viene ingerita. Anche l’odore, però, non è poi così gradevole per chi è dotato di un super olfatto.

In conclusione, se il gatto miagola o si agita potrebbe essere a causa di questi 3 particolari odori, da cui è meglio tenerlo alla larga.

