Non sempre si riesce a comprendere bene, fino in fondo, che cosa stia cercando il nostro micio. A volte ci guarda quasi con un’aria interrogativa, senza che ci sia chiaro cosa desideri dire. Altre volte comincia a miagolare senza sosta. Eppure, se il gatto fa qualcosa, c’è sempre un buon motivo. I mici sono dei felini a tutti gli effetti, seppure di piccola statura. Molto simpatici, sono diventati nel tempo degli animali di compagnia. Tuttavia, il loro istinto rimane sempre.

Nelle steppe siberiane il gatto resta ancora un piccolo cacciatore. In effetti, anche i gatti che si hanno in casa non hanno perso questa abitudine. Non c’è da meravigliarsi se ci portano come trofeo un piccolo topo appena catturato. Il motivo di questo gesto dovrebbe onorarci. Ripetono infatti un gesto che faceva la mamma quando erano piccolissimi. Insegnare la caccia. Così per noi è un onore ricevere questo prezioso dono. Alcuni però credono che sia anche per invogliarci a fare altrettanto. Ci considerano cioè poco abili nella caccia. Così ci dicono: “Ecco, guarda come si fa. È talmente semplice!”.

Il gatto che miagola

A volte, se il gatto mangia l’erba, forse c’è un motivo. Così, anche se miagola. Alcune razze miagolano di meno rispetto ad altre. Il Certosino è una di queste. Se ne sta tranquillo per i fatti suoi. È il suo carattere, poiché è abituato a cavarsela da solo. Chiede, perciò, raramente l’aiuto del padrone. In effetti, se il gatto miagola è proprio per comunicare con noi. Sembra infatti che il gatto abbia cominciato a miagolare proprio per comunicare con l’uomo. Cosa che non fa quando “parla” con i suoi simili. Tuttavia, a volte il gatto si pianta di fronte a noi e miagola. Chiediamoci allora se non ci sia un ostacolo in casa che lo blocca e non gli permetta di uscire. Probabilmente si tratta di una porta chiusa. Qualcosa che i gatti odiano assolutamente.

Se il gatto mangia l’erba forse non è per vomitare il pelo e se miagola potrebbe essere per un problema importante

È facile, poi, vedere un gatto che mangia l’erba, come d’altronde il cane. Si pensa che lo faccia per vomitare i peli che lecca e che finiscono nello stomaco. Cosa probabile. Anche i cani lo fanno con un fine simile. Poiché il cane mangia un po’ di tutto, a volte si formano vermi o si creano disturbi. Allora il cane mangia delle erbe, che provocano il vomito. Eppure, oggi si pensa che, se i gatti mangiano l’erba, è anche per un problema dietetico. Nella loro dieta, a prevalenza carnivora, mancherebbe un elemento. Si tratterebbe dell’acido folico, noto anche come vitamina B9. Questo viene recuperato proprio mangiando piccole quantità di alcune erbe. Un modo, perciò, per rendere completa l’assunzione degli alimenti.

Approfondimento

