Quando adottiamo un gattino, è importantissimo dotarlo di lettiera dove potrà fare i suoi bisogni. Ma se nonostante una lettiera sempre pronta e pulita, il nostro amico felino preferisce fare i bisogni altrove, probabilmente c’è qualcosa che non va. Se capita soltanto saltuariamente quando il gatto è ancora piccolo, non c’è da preoccuparsi. Ma se diventa un’abitudine è importante correggere questo comportamento al più presto.

Di solito il gatto che orina o fa i bisogni fuori dalla lettiera assume questo comportamento per un motivo ben preciso. Vediamo come capire perché il nostro gatto non usa la lettiera, e come correggere questo comportamento.

Se il gatto la fa fuori dalla lettiera probabilmente è per questo motivo

L’aspetto più importante da considerare riguardo alla lettiera del gatto è la sua posizione. La lettiera infatti, deve essere posizionata in un posto facile da raggiungere, ma non troppo trafficato. Evitiamo quindi di posizionare la lettiera nel salotto, ad esempio, o in corridoio. Il gatto ama la sua privacy. Se la lettiera è in un luogo troppo esposto, il nostro felino non si sentirà a suo agio a usarla. Se il gatto la fa fuori dalla lettiera probabilmente è per questo motivo. Mettiamo invece la lettiera in un angolo riparato ma accessibile. Tra i posti migliori vi sono il bagno, la lavanderia, o la camera da letto. Ricordiamo però di lasciare le porte aperte in modo che il felino possa accedervi.

Se abbiamo più gatti in casa, diamo a ciascuno la sua lettiera

Il nostro gatto userà una lettiera solo se pulita, quindi premuriamoci sempre non soltanto di rimuovere la sabbia sporca, ma anche di svuotare completamente e lavare la lettiera almeno una volta alla settimana.

Ma potrebbe esserci un altro motivo se il nostro micio è restio a usare la lettiera: se abbiamo più di un gatto in casa, il nuovo arrivato potrebbe sentirsi intimidito, e non voler fare i bisogni nello stesso luogo degli altri gatti.

È importantissimo quindi che ogni gatto abbia la propria lettiera, in modo da poter fare i bisogni in completa privacy e solitudine.

Scegliamo sabbia non profumata

Un altro motivo per cui il gatto potrebbe preferire fare i bisogni fuori dalla lettiera ha a che fare con la sabbia utilizzata. Oggi si trovano in commercio lettiere profumate o anti-odore. Potrebbe sembrare una buona idea, ma attenzione. I gatti hanno un olfatto molto sensibile, e alcuni non amano gli odori forti. Proviamo quindi con una lettiera naturale, il nostro gatto la apprezzerà di più.