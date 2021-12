Avere un micetto a casa è una gioia per grandi e piccini. Vederlo crescere, esplorare il territorio, giocare con lui sono momenti davvero belli. Il gatto in natura è un cacciatore. Se vive in una casa con giardino, non sarà raro vederlo fare agguati a piccoli insetti o animali. In appartamento si può mantenere questo suo istinto con dei giochi appositi fatti con materiale di recupero. Questa sua natura lo porta a dormire gran parte del giorno, poiché la caccia per questi felini deve avvenire all’alba o al tramonto. Ciò fa sì che lo vediamo dormire tante ore. I cuccioletti dormono anche 20 ore al giorno, così come i gatti anziani. I gatti adulti un po’ meno, sulle 15 ore.

Se il gatto dorme tanto a volte potrebbe dipendere da alcuni importanti fattori da non sottovalutare

Conoscendo il gatto che abita con noi, sappiamo bene le sue abitudini, nascondigli, espressioni di richiesta del cibo. Abbiamo pure appreso quanto tempo passa sul suo cuscino preferito o sul divano a dormire. Quando, però, le ore sono più di quelle solite per ricaricare l’energia o facilitare la digestione, forse c’è qualcosa che non va. Le cause potrebbero essere:

stress: forse è arrivato un nuovo cucciolo e deve ancora abituarsi, oppure c’è stato un cambiamento in casa che lo porta a starsene appartato, al sicuro;

diabete: se il sonno prolungato è accompagnato anche da inappetenza o diarrea e a volte vomito, meglio portarlo dal veterinario che farà gli esami opportuni per capire se si tratta di diabete;

malattie articolari: specialmente se il gatto ha una certa età, può anche evitare di muoversi troppo perché soffre alle articolazioni;

infezioni: oltre al sonno, possono esserci febbre, vomito, secrezioni nasali. In tal caso, correre dal medico per capirne la causa e seguire la cura prescritta;

sovrappeso: se il gatto è in sovrappeso avrà meno voglia di muoversi. Può capitare che in nostra assenza si lasci la ciotola piena di croccantini: meglio quelle temporizzate, in modo che si nutra in certi intervalli di tempo e nella giusta quantità.

Altri possibili motivi

Oltre ai citati motivi, bisogna considerare pure il tempo che noi dedichiamo al gatto. Non solo è importante dargli da mangiare, pulire la lettiera o la copertina preferita, ma anche le carezze, il gioco gli dimostrano il nostro affetto e lo rendono attivo, giovando anche sul suo peso e sul mantenimento della sua agilità. In questo modo sarà meno annoiato e dormirà le giuste ore e in pienezza. Se il gatto dorme tanto a volte potrebbe dipendere da alcuni importanti fattori da non sottovalutare. Stiamo, quindi, attenti a capire quando bisogna intervenire con una visita o semplicemente con un gioco stimolante, magari da fare insieme a noi.