Quando un utente non paga le bollette della luce per molto tempo, il fornitore può procedere staccando la corrente. Se decidesse di muoversi in tal senso, il fornitore è obbligato a dare un preavviso prima di procedere con l’interruzione della fornitura.

Se il fornitore stacca la corrente, niente panico, ecco cosa si può fare

È d’uso che il fornitore, preventivamente allo stacco, solleciti al pagamento. Il sollecito è poi seguito, dall’invio obbligatorio di una raccomandata. Nella raccomandata vengono indicati:

Il termine ultimo per effettuare il pagamento;

I recapiti per comunicare l’avvenuto pagamento.

Quando anche il termine ultimo è scaduto e attesi tre giorni lavorativi, il fornitore procede con la sospensione della fornitura. Primo dello stacco totale, l’utente si accorgerà che il contatore è stato preventivamente depotenziato.

Quando un contatore viene depotenziato solitamente la disponibilità elettrica viene diminuita del 15% (rispetto ai kW previsti da contratto). In questo modo, all’utente sarà consentito un utilizzo minimo di elettricità, solitamente sufficiente ad alimentare un solo elettrodomestico.

Per fortuna, se il fornitore è unico per la luce e per il gas, ma l’utente è moroso solo per la luce, il fornitore non può procedere con la sospensione dell’utenza del gas.

Le notizie sono una buona e una cattiva.

La cattiva notizia è che per riattivare la corrente bisogna necessariamente saldare la morosità. Una volta che al fornitore sarà comunicato l’avvenuto pagamento, la corrente sarà riallacciata a stretto giro.

La buona notizia è che si può rateizzare una bolletta anche quando è scaduta. Per questo motivo, se si riceve un sollecito si può anche procedere preventivamente chiedendo la rateizzazione della bolletta scaduta. In questo modo si guadagna del tempo e si rallenta l’eventualità di un distacco della corrente.

Qui tutte le info su chi chiamare nel caso in cui, invece, salti la corrente.