Al giorno d’oggi è impossibile pensare ad una vita senza Internet. Si è verificata una vera e propria rivoluzione. Non si parla più di homo sapiens sapiens, ma di homo tecnologicus. In tutto il mondo globalizzato la prassi ordinaria è avere un router a casa per la connessione domestica. Le compagnie telefoniche, inoltre, offrono svariati Giga di connessione a prezzi stracciati. Ci si trova sul web 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Se si presenta qualche problema, si piomba subito nel panico. Anche se può apparire strano, questo atteggiamento è alquanto normale. Soprattutto al giorno d’oggi. Internet non è solo un vizio, ma si utilizza sempre più nel mondo del lavoro. Basti pensare allo smart working.

E se il computer fa i capricci? Se non ci si riesce a connettere al Wi-Fi di casa con il proprio PC? Niente paura. Se il computer non si connette al Wi-Fi ci potrebbe essere uno di questi problemi.

Trovare la soluzione senza andare in escandescenza

Prima di fiondarsi a trovare una soluzione alla problematica, è importante fare i conti con sé stessi. Analizzare i propri comportamenti e i propri stati d’animo. È importante, in questo caso, riconoscere e descrivere le emozioni.

La tecnologia nasce come un aiuto all’essere umano. Quest’ultimo non deve sentirsi soverchiato e schiavo di essa. È importante raggiungere un equilibrio e non farsi travolgere. Controllare le proprie reazioni ad un problema è indispensabile.

Si raccomanda, quindi, di mantenere la calma e trovare la soluzione senza andare in escandescenza.

Analizzare i singoli casi

Innanzitutto bisogna capire qual è la problematica sottostante al malfunzionamento. Si possono configurare diverse situazioni. Il computer riconosce la rete, si connette, ma non si riesce a navigare. Il computer non riconosce la rete oppure non si connette alla stessa.

Bisogna accertarsi che le luci del modem siano tutte accese e siano verdi. In caso contrario potrebbe esserci un problema di linea. In questo caso, si consiglia di contattare il gestore. Potrebbe esserci un guasto tecnico.

Il caso in cui il computer rileva la rete, ma non riesce a connettersi a Internet è il più peculiare. Il problema potrebbe riguardare il SSID (Service Set Identifier) un codice che designa il nome della rete. Se esso è cambiato, non sarà possibile navigare in Internet tranquillamente.

La soluzione si può trovare nel modo seguente. Si accede alla parte del menu dedicata alle reti wireless dal pannello di controllo. A questo punto si rimuove il profilo che designa il vecchio SSID. Così si può ritornare al proprio lavoro o alle proprie passioni in rete.