Il congelatore è sicuramente uno degli elettrodomestici più utili che abbiamo in casa. Ci permette di conservare ogni sorta di cibo, crudo o cotto, anche per mesi in totale sicurezza, e può salvare una cena quando ci siamo dimenticati di fare la spesa e siamo ridotti a ripescare qualcosa dalle profondità del freezer. Questo però non significa che sia facile sfruttare al meglio tutte le potenzialità di questo elettrodomestico. Anzi, a volte incontriamo dei piccoli inconvenienti che però possono rovinare il sapore del cibo che ci siamo premurati di conservare con tanto impegno. Può capitare che il cibo scongelato abbia un retrogusto spiacevole, un ‘sapore di freezer’ che lo rende meno buono e immediatamente riconoscibile.

Se il cibo scongelato “puzza di freezer” probabilmente è perché abbiamo fatto questo errore.

Assicuriamoci prima che il freezer sia pulito

Innanzitutto, assicuriamoci che la colpa non sia della nostra cattiva manutenzione del freezer. Il freezer dovrebbe essere svuotato e scongelato regolarmente. Se mettendo il naso nel congelatore percepiamo odori sgradevoli, o notiamo uno strato di ghiaccio spesso diversi centimetri, sicuramente è arrivata l’ora di scongelare e pulire l’elettrodomestico.

Ma se anche in un freezer pulito il cibo ha un sapore cattivo, come facciamo a liberarcene?

Sigilliamo bene contenitori e sacchetti

L’errore che facciamo spesso e che può compromettere il sapore del cibo che mettiamo in freezer è quello di non chiudere bene i sacchetti o i contenitori all’interno del congelatore. Utilizziamo dei chiusini per sigillare il più possibile i sacchetti, e eliminiamo tutta l’aria in eccesso prima di mettere i sacchetti in freezer. Il cibo deve entrare in contatto il meno possibile con le pareti del congelatore, altrimenti potrebbe contaminarsi con un cattivo sapore. Ricordiamoci in particolare di isolare bene cibi come il pane, la zucca, le verdure o la carne, in modo che conservino il loro sapore originale una volta scongelati. Ecco anche un consiglio per congelare meglio la zucca e averla sempre pronta da mettere in pentola.