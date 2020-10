Quante volte capita che il cibo ci cada a terra? Magari siamo appena svegli, e quindi più distratti, e vediamo la nostra colazione precipitare al suolo. E la giornata ci sembra già prendere una piega negativa. E quindi ci affrettiamo a piegarci e raccogliere tutto. Infatti, la regola dei 5 secondi ci dice che se prendiamo il cibo caduto a terra entro questo tempo, possiamo ancora mangiarlo. Ma si tratta di una leggenda metropolitana o di verità? Insomma, chi ci assicura che se il cibo cade a terra vale davvero la regola dei 5 secondi? Vediamo il parere di alcuni esperti in merito.

Lo studio su Science Channel

A svelarci la validità della regola è un ingegnere della NASA su Science Channel, canale di Discovery, disponibile anche su YouTube. Lo studio è dell’ingegnere Mikes Meacham, che lo ha portato avanti per diverso tempo per essere sicuro che questa regola fosse valida. Lo studioso, infatti, voleva vedere se questa storia fosse o meno solo una leggenda. Visto che anche le nostre nonne ce lo dicevamo, e la voce si è tramandata per diverse generazioni, era fondamentale capire se fosse vera o meno. E per farlo servono ovviamente delle basi scientifiche. Vediamo allora più nel dettaglio i risultati della ricerca.

Se il cibo cade a terra vale davvero la regola dei 5 secondi?

A quanto pare sì. Ma solo in alcuni casi. Se infatti il cibo cade su una superficie totalmente asciutta, è possibile recuperarlo entro questo limite di tempo. Non ci sarebbero pericoli per la nostra salute. E noi potremmo mangiarlo in totale serenità. Ma se al contrario a cadere è un alimento umido per esempio, le cose cambiano. In questo caso, infatti, il cibo raccoglie una quantità di batteri infinita in modo rapidissimo. Perciò, meglio lasciar perdere quando è così, e mangiare qualcos’altro.

Finanzia le società che investono nel campo immobiliare. Bridge asset offre rendimenti superiori al 10,50% Scopri di più Puoi finanziare partendo da soli 500€!

La regola dei 5 secondi, poi, non vale assolutamente in ambienti pubblici. Se il cibo vi è caduto per strada o in un bar, lasciatelo lì!