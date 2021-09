Se ci si affeziona a un animale si sa bene quanto la sua salute sia importante per vederlo sempre arzillo e in forma. Per questo motivo bisogna costantemente tenere d’occhio le sue condizioni. Non pensiamoci due volte, perciò, a prenotare regolarmente visite di controllo dal veterinario competente. Infatti, per quanto possiamo trattare con riguardo il nostro amico a quattro zampe, a volte la natura non fa sconti.

Vi sono delle patologie che purtroppo sono difficili, se non impossibili, da prevenire, in quanto causate dalla genetica. Tra queste una ha conseguenze in particolare sull’andatura e l’agilità del cane, impedendogli di muoversi come vorrebbe. È un malessere purtroppo estremamente diffuso, che colpisce l’animale fin dalla giovane età. Proseguiamo nella lettura per capire di quale malattia si tratta e come svelarla.

Quando il nostro animale ha qualcosa che non va

Come noi, purtroppo, anche i nostri animali domestici soffrono di disturbi e malattie anche gravi. Alcuni di questi malanni si possono individuare dagli strani atteggiamenti che il nostro cane o gatto assume. Altri, invece, sono rilevabili a causa delle anomalie fisiche e motorie dell’animale. Anche i cambiamenti nell’aspetto più comuni e che si reputano normali potrebbero, in realtà, essere sintomi di qualcosa di preoccupante. Un caso su tutti riguarda la perdita del pelo del cane: nella maggior parte dei casi è normale, ma a volte nasconde un problema di salute.

Allo stesso modo possiamo notare come vi siano delle difficoltà nello spostarsi del nostro amico peloso. In questo caso facciamo massima attenzione, perché si potrebbe trattare di una patologia da non trascurare.

Se il cane zoppica e cammina a stento potrebbe soffrire della più comune malattia scheletrica ereditaria

Dopo una certa età è forse normale notare come il cane faccia fatica ad alzarsi da terra o a compiere i movimenti più semplici. Ma se il problema sussiste fin da cucciolo, allora la risposta potrebbe essere una sola e non farà piacere né a lui né al padrone.

Infatti, se il cane zoppica e cammina a stento potrebbe soffrire della più comune malattia scheletrica ereditaria: la displasia dell’anca. Gli esperti di salute animale la descrivono come una malformazione di quest’articolazione che colpisce il cane già dalle prime fasi di vita. Se non individuata e curata per tempo, potrebbe portare all’invalidità permanente. Gli esemplari di media e grossa taglia sono i più a rischio. In particolare, sono da monitorare razze come Pastore tedesco, Boxer, Corso e Golden Retrievers.

Nella maggior parte dei casi, purtroppo, la displasia ha origini genetiche e la si può ereditare anche a più generazioni di distanza. In altre situazioni possono incidere fattori ambientali e nutrizionali. Per diagnosticarla dovremmo sottoporre l’animale a un esame ortopedico, con conseguente radiografia per accertamenti.